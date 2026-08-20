En su mejor actuación en Grandes Ligas en casi tres años, José Urquidy tiró ayer seis innings de blanqueo con pelota de 2 hits y 8 ponches para convertirse en punta de lanza de los Medias Blancas de Chicago que, literal en su día del bullpen en una jornada diurna, derrotaron a los Cachorros de Chicago 3x0, ante 40,086 aficionados en el Wrigley Field.

CIUDAD DE MÉXICO._ En su mejor actuación en Grandes Ligas en casi tres años, José Urquidy tiró ayer seis innings de blanqueo con pelota de 2 hits y 8 ponches para convertirse en punta de lanza de los Medias Blancas de Chicago que, literal en su día del bullpen en una jornada diurna, derrotaron a los Cachorros de Chicago 3x0, ante 40,086 aficionados en el Wrigley Field.

Detrás del relevista Sean Newcomb (1-3, 2.44) quien puso los dos primeros ceros en la pizarra, Urquidy tuvo su trabajo más brillante desde que como abridor colgó seis argollas a los Diamondbacks de Arizona, el 29 de septiembre de 2023, cuando era un activo de los Astros de Houston.

El mazatleco estuvo económico con una labor de 68 envíos, 51 strikes, al ganar su segunda salida consecutiva con los Medias Blancas (2-0, 2.80), quienes lo adquirieron el 26 de julio pasado en una transacción con los Piratas de Pittsburgh a cambio del pítcher novato dominicano Félix Doroteo.

Fue el triunfo 29 en la trayectoria ligamayorista de Urquidy, quien compila 2-1, un salvamento y 5.06 en 7 juegos en 2026 en el Big Show. En 16 innings ha recetado 17 chocolates por únicamente dos bases por bolas.

Quien también sigue por la goma es Daniel Duarte (1-0, 2, 0.84) que el miércoles se adjudicó su cuarto “hold” de la campaña, mientras los Mets de Nueva York daban cuenta de los Padres de San Diego, 4 a 2.

El sonorense necesitó de 10 lanzamientos, incluidos 8 strikes, para sacar sin apuros el octavo tramo del desafío en Nueva York con ponches a Jake Cronenworth y Manuel Machado y un globo al prado central de Ty France.

LOS Mayos de Navojoa contrataron a Carlos de la Cruz, jardinero nacido en Yonkers, Nueva York y ascendencia dominicana que en 2026 batea .321 con 29 jonrones, 95 impulsadas y 20 robos con el Charleston, en la Liga Independiente del Atlántico.

De la Cruz, cuya estatura supera los dos metros (2.03), todavía no ha jugado en la Liga Mexicana de verano y por siete años estuvo en filiales de los Filis de Filadelfia y Nacionales de Washington, desde Rookie a AAA (.238, 83, 321).

Los Mayos ya anunciaron a cinco de sus siete importados, entre ellos, el veterano lanzador cubano Ellian Leyva que en 2025-2026 rindió un rato para los Yaquis de Ciudad Obregón (1-1, 3.46) y el futuro debutante, el también serpentinero Chavez Fernander.

OBSERVACIONES: Javier Assad (6-1, 3.46) es quien más relevos de dos o más innings hace entre los integrantes del bullpen de los Cachorros de Chicago, pero también es casi siempre la primera opción cuando es necesario un lugar en el róster. En 2026 el tijuanense lleva tres asignaciones a la sucursal AAA, Iowa.

La frenética actividad del novato de los Angelinos de Anaheim, Samuel Natera Jr. (1-1, 2, 2.00), ya le pasó factura al zurdo chihuahuense que es llevado en el “día a día” debido a dolores en la espalda. No es visto desde que salvó contra los Rangers de Texas el 11 del mes en curso.

En Japón, Roberto Osuna (1-2, 3.05) tuvo ayer otra mala salida en la derrota de los Halcones de Softbank ante los Luchadores de Nippon Ham, 8x7. Su efectividad se disparó a 3.00 por primera vez en el año tras asimilar un castigo de 3 hits y cuatro rayitas en un episodio. Después del Juego de Estrellas para el cual fue convocado, Osuna ha admitido 8 hits y 9 carreras limpias en cuatro relevos y tres entradas y un tercio.

UN día como hoy en 1966.- Los Tigres de México superaron a los Diablos Rojos 6-2 en el sexto juego de una inusual serie final en época de las temporadas a rol corrido, para proclamarse campeones en la Liga Mexicana.