TEMP._ Para sorpresa de nadie, Shohei Ohtani fue nombrado el jueves como el lanzador del Día Inaugural para los Angelinos de Los Ángeles. Sin embargo, la mayoría de las preguntas que se le hizo en la comparecencia que tuvo con la prensa fueron en torno a su futuro con el equipo.

Ohtani está por empezar su última temporada antes de su agencia libre, luego de pactar por un año y 30 millones de dólares el 1 de octubre para evitar una audiencia de arbitraje salarial. Sin embargo, a pesar de las preguntas, el japonés, quien es representado por Nez Balelo, no reveló mucho sobre las negociaciones y su futuro con el club.

“No estoy seguro de lo que Nez y el equipo han estado hablando, pero en lo que a mí me respecta, no he escuchado nada sobre una extensión de contrato”, expresó Ohtani. “Sólo estoy tratando de enfocarme en la campaña. Éste es mi último año y estoy consciente de ello. Pero por ahora soy un Angelino y ahí está todo mi enfoque. No he pensado en nada más allá de eso”.