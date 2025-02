Si Ohtani mantendrá esta mecánica o no dependerá de cómo responda su cuerpo a ese movimiento a medida que aumente la intensidad en sus sesiones de pitcheos. Hasta ahora, viene lanzando entre 92 y 94 millas por hora, utilizando sólo rectas en el bullpen, lo cual ha sido satisfactorio para el equipo en esta etapa de su recuperación.

“Tradicionalmente, he lanzado mucho de lado (del “stretch”)”, comentó Ohtani, “pero como parte de mi crecimiento como jugador, quiero explorar diferentes opciones y caminos para ver si puedo evolucionar. Lo hago tanto en el pitcheo como en el bateo”.

Ohtani cree que si sigue alcanzando sus objetivos en las sesiones del bullpen y eventualmente en las prácticas de bateo en vivo, podrá mantenerse en el camino correcto con su rehabilitación, a pesar de que no se espera que lance en los juegos de la Liga del Cactus ni que haga una asignación de rehabilitación en las menores.

“En realidad, ya lo he hecho antes con mi última lesión”, continuó Ohtani, quien se sometió a una cirugía Tommy John en su temporada de novato en el 2018. “Entonces, no me preocupa demasiado. Se trata de confirmar la relación entre lo que muestran los datos y lo que yo siento a medida que avanzamos en las distintas etapas. Ésa es mi prioridad número uno”.

El aspecto del poder sentir y conocer su cuerpo también es clave para los Dodgers, que no tienen un precedente a seguir en cuanto a cómo devolver a Ohtani a su máximo nivel como jugador de dos vías. Volver de una segunda cirugía mayor en el codo es complicado, y el procedimiento en el hombro izquierdo a la que se sometió en noviembre pasado complicó más su rutina de entrenamientos en el invierno.

“Con Shohei, dado que también batea y su ofensiva es valiosa, tomaremos un enfoque de precaución”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Aunque sintamos que está adelantado en su recuperación — y sabemos que se trata de Shohei Ohtani, que se recupera rápido — seguiremos siendo muy cautelosos”.

Ohtani tuvo su mejor temporada como bateador el año pasado, alcanzando un nuevo nivel con su velocidad en las bases para convertirse en el primer jugador en la historia en lograr un 50-50 (jonrones y bases robadas). Ganó su tercer premio a JMV, de manera unánime, tras batear .310 con OPS de 1.036 y OPS+ de 190.

Entonces, aunque hay pocas preocupaciones sobre su futuro como bateador, sí existe la interrogante de cómo manejará nuevamente la doble carga de trabajo. Los Dodgers tienen previsto permitirle lanzar y batear en un mismo partido una vez esté físicamente listo.

Dado que su bate es tan importante para los Dodgers — se espera que regrese al primer puesto del orden, con Mookie Betts y Freddie Freeman detrás de él — el equipo debe equilibrar su presencia en la alineación con su regreso como abridor.

Los Dodgers tienen previsto utilizar juegos simulados para ayudar a Ohtani a alcanzar su forma óptima, pero dependen en gran medida de la comunicación con él para asegurarse de que esté progresando adecuadamente.

“Creo que muchas de esas decisiones se tomarán en conversaciones con Shohei”, explicó el gerente general del equipo, Brandon Gomes. “Pero entendemos que estos juegos simulados serán su equivalente a los partidos de rehabilitación, por lo que habrá un aumento natural en la intensidad. Y si siente que no está obteniendo lo que necesita, podremos ajustar el plan”.

