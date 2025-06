Ohtani también conectó su 26to jonrón en la octava entrada --después de que una revisión del jefe de umpires revocara la decisión original de doble -- para reclamar la posesión exclusiva del liderato de jonrones de la Liga Nacional. Ohtani impulsó cinco carreras en total, también limpiando las bases con un triple de tres carreras en la séptima.

Ohtani solo necesitó un pitcheo para retirar a su primer bateador del juego, haciendo que CJ Abrams fallara con un rodado al primera base Freddie Freeman. Su segundo rival, James Wood, debería haber sido su segundo out, pero el campocorto Mookie Betts perdió un elevado en el sol, y Wood se embasó por el error.

Pero eso no pareció afectar a Ohtani. Luis García Jr. fue el primer ponche de Ohtani después de que no pudo evitar hacer swing ante un “sweeper” pegado, y Nathaniel Lowe abanicó una recta cortada para el tercer out del episodio.