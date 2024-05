El cañonero Shohei Ohtani no estuvo en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el cierre de la serie contra los Padres de San Diego el domingo debido una molestia en la espalda.

Durante el transcurso del encuentro del sábado en San Diego, Ohtani indicó que sentía rigidez en la espalda baja y fue sustituido por el puertorriqueño Kike Hernández en la novena entrada.

El dirigente del conjunto de Los Ángeles, Dave Roberts, no sabía exactamente cuándo Ohtani comenzó a sentir las molestias, y agregó que el nivel de preocupación sobre la dolencia de Ohtani a largo plazo es “mínima”.

“Simplemente al platicar con los preparadores físicos -- no me he reunido con Shohei todavía --, pero por ahora nuestro nivel de preocupación ahora mismo es mínimo”, agregó Roberts el sábado. “Definitivamente es una medida preventiva”.

