LOS ÁNGELES._ Shohei Ohtani hará su próxima apertura en el montículo el lunes por la noche contra los Mellizos en el Dodger Stadium, indicó el mánager Dave Roberts.

Durante gran parte del año, no se esperaba que Ohtani hiciera su debut como lanzador con los Dodgers hasta después del receso por el Juego de Estrellas. Sin embargo, terminó haciendo cinco aperturas en la primera mitad de la temporada —actuando esencialmente como un abridor de múltiples entradas mientras continuaba aumentando su carga de trabajo— y ha limitado a sus oponentes a una carrera y cinco hits en nueve entradas, con 10 ponches y dos bases por bolas.

Como bateador, Ohtani lideró la Liga Nacional con 32 jonrones y un OPS de .987 antes del receso por el Juego de Estrellas.

Ohtani aumentó su carga a tres entradas en su última apertura antes del receso, y Roberts dijo que el objetivo es que vuelva a lanzar tres entradas el lunes. Después de eso, la superestrella de dos vías podría aumentar su carga hasta cuatro entradas en su próxima salida. Si continúa con la misma progresión, Ohtani podría estar haciendo aperturas de longitud completa alrededor de mediados de agosto.

Dustin May seguirá a Ohtani en el juego contra los Mellizos, aunque eso no será necesariamente el esquema regular en el futuro.

“Esto es una excepción”, dijo Roberts. “Probablemente no será Dustin la próxima vez. Estamos simplemente organizando todo en torno a Shohei mientras él también continúa aumentando su carga.”

Aunque el dúo Ohtani-May podría no ser una estrategia permanente, es una forma lógica de manejar la carga de trabajo de May en la segunda mitad de la temporada. May ya ha superado con creces su récord personal de entradas lanzadas en una sola temporada, que era de 56 en e; 2020, y lleva 94.1 entradas con una efectividad de 4.96 en 17 aperturas.