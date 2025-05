Los Dodgers han sido firmes en que Ohtani debe ser capaz de lanzar todo su repertorio antes de avanzar al siguiente paso: enfrentar bateadores. El miércoles lanzó sliders y curvas en el bullpen for primera vez en el Dodger Stadium.

No existe un plan establecido para la rehabilitación de un jugador de doble función, aparte del proceso que siguió Ohtani tras su primera cirugía importante en el codo derecho. El proceso ha involucrado muchas conversaciones activas entre Ohtani, el cuerpo técnico y los médicos del equipo.

“Las cosas pintan bien. Está lanzando fácilmente a 94, 95 millas por hora. Es un lanzamiento realmente bueno”, dijo Roberts.

“Creo que todos estamos ansiosos por ver cómo se ve frente a los bateadores. Pero cuando él decida intensificarlo, también estaré muy ansioso por ver eso. Pero todo está en su calendario. Realmente lo está. Cuándo va a introducir el slider frente a los bateadores, cuándo quiere aumentar realmente la velocidad, todo eso depende de él y los médicos”.

Desde que comenzó la temporada regular, Ohtani ha seguido un cronograma que incluye una sesión ligera de bullpen a mitad de semana, seguida de un día de lanzamientos más intensos los sábados; recientemente lanzó 50 pitcheos con pausas simuladas. No hay una fecha definida para su regreso al montículo en las Grandes Ligas, pero probablemente no suceda hasta después del Juego de Estrellas.

“Sabíamos, especialmente después de la cirugía en el hombro izquierdo, que íbamos a ser un poco más cautelosos y asegurarnos de que todo estuviera en un muy buen punto antes de realmente aumentar la intensidad en el aspecto del pitcheo”, dijo recientemente el presidente de operaciones de beisbol, Andrew Friedman. “Y para nosotros, con él saliendo de esa lesión, no esperábamos... [ni] creímos que fuera justo pensar en una temporada completa de principio a fin”.

Una vez que Ohtani comience a enfrentar bateadores, los Dodgers tendrán una mejor idea de su cronograma. El equipo no tiene planes de que haga aperturas de rehabilitación en ligas menores; en su lugar, aumentará su carga de trabajo a través de juegos simulados hasta estar listo para volver a la acción en las Grandes Ligas.

Los Dodgers están optando por desarrollar a Ohtani a través de juegos simulados porque también quieren tenerlo en su alineación lo más posible. En última instancia, tendrán que monitorear cómo se siente a medida que aumenta su carga de trabajo como lanzador.

“Shohei está muy en sintonía con su cuerpo”, dijo Roberts. “Pero incluso existe la posibilidad de que, si sentimos que está muy exigido en un sábado en particular mientras va avanzando, entonces no juegue ese partido. Simplemente no sé cómo funcionará eso. Realmente no lo sé. Pero creo que deberíamos estar abiertos a lo que sea, según cómo se sienta él”.