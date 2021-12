$!Óliver Pérez, un guinda de tiempo completo

“Tomateros de Culiacán siempre ha sido el mejor equipo en que he jugado”, confesó el experimentado zurdo.

“Siempre sigo al equipo, por internet. Trato de ver los juegos, resultados, qué muchachos están jugando, quiénes no. Yo creo que es parte como de rutina mía, como un aficionado al equipo”, confesó.

Los primeros pitcheos de Óliver como guinda, fueron como relevista, hasta que se estableció en Major League Baseball (MLB) como abridor. En 2011 comenzó un regreso a relevista, que le ha brindado éxito en los años recientes, así como muchas alegrías.

“Ahora como relevo, estoy con los spikes puestos desde la primera entrada y es como que le estoy agarrando un poquito más gusto al béisbol, porque quieras o no, tengo que estar listo todos los días, prepararme todos los días y traes como la espinita de si vas a lanzar o no vas a lanzar y esa espinita, me ha gustado mucho”, dijo.

Este verano, tras salir de la organización de Cleveland Indians, Óliver decidió dejar por un tiempo el beisbol de los Estados Unidos, para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cumplida la meta, si bien su presente está como guinda, proyecta un futuro de vuelta en Las Mayores.

“Yo voy a buscar la otra temporada en Estados Unidos, buscar la temporada 20”, sentenció.