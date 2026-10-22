$!¡Orgullo de Mazatlán! Alex Tolosa va con México por el boleto al Mundial de Beisbol Sub 18

MAZATLÁN._ Las buenas noticias en el deporte porteño no paran de llegar, ya que el jugador Alex Gildardo Tolosa Mendoza ya se encuentra con la Selección Mexicana de Beisbol en Santo Domingo, República Dominicana, para disputar el Campeonato Panamericano Sub 18, del 22 al 29 de octubre. Tolosa Mendoza fue llamado a la concentración con la Selección Mexicana desde el pasado 11 de octubre y se ganó su lugar en la justa continental.

“Me siento muy contento por haber sido llamado por la Selección Nacional, es un gran honor y voy a darlo todo en el terreno, siempre aportando al equipo, para que juntos vayamos por la medalla”, dijo el pelotero mazatleco. Medallista nacional, Alex Tolosa hizo historia este año al convertirte en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga Mexicana de Beisbol con el equipo Leones de Yucatán, además de ser parte del róster de Venados de Mazatlán, en la Liga Mexicana del Pacífico.