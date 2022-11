FILADELFIA._ Tras convertirse el martes en el primer pelotero nacido en México en jugar tres Serie Mundiales , el lanzador mazatleco José Urquidy admitió que no fue complicado regresar al montículo, después de no haber aparecido en todo el playoffs con los Astros de Houston .

“No fue difícil (lanzar después de tanto tiempo), he estado haciendo mi bullpen, haciendo juegos simulados en estos días libres y por eso me he sentido muy bien, y trato siempre de estar en forma”, dijo el pítcher mazatleco.

En cinco apariciones, ahora el diestro suma una base y 15 ponches en 14.2 innings en el Clásico de Otoño para igualar también a Urías en chocolates.

“Me siento muy bien, orgulloso de todo lo que está pasando en mi carrera y espero sean más mexicanos los que puedan hacer eso”, agregó Urquidy.

El sinaloense, además, igualó a Urías y a Karim García (Yanquis de Nueva York ) con cinco apariciones en Serie Mundial.