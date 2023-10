BALTIMORE._ Los Orioles no la tienen nada fácil, pero su destino no está marcado incluso después de dos derrotas ante los Rangers para abrir la Serie Divisional de la Liga Americana. ¿Qué se necesita para lograr una remontada después de que la derrota 11-8 ante los Rangers en el Juego 2 el domingo puso a Baltimore en un hueco de 0-2?

“Realmente sentimos que teníamos una oportunidad, incluso cuando estábamos abajo temprano en el juego”, dijo el jardinero Austin Hays. “Siempre creo que tenemos una oportunidad, pase lo que pase”.

La historia no está de su lado, y los Orioles no han jugado su mejor beisbol en octubre. Pero aquí hay tres razones por las que esta serie no ha terminado todavía.

En todas las series de postemporada al mejor de cinco, los equipos que han tomado una ventaja de 2-0 han terminado ganando la serie 78 de 88 veces (89 por ciento). Y en las Series Divisionales con el actual formato 2-2-1, 14 de los 16 clubes (88 por ciento) que han ganado los Juegos 1 y 2 en la carretera han avanzado, incluyendo 10 por barrida. El último equipo que ganó los dos primeros partidos a domicilio y perdió la serie fueron, casualmente, los Rangers en la SDLA del 2015 contra Toronto.

Aún así, no hay muchas probabilidades a favor de los Orioles, pero no son cero. Hay precedentes de improbables remontadas en series al mejor de cinco.

“Nuestras espaldas están contra la pared en este momento”, dijo el mánager Brandon Hyde. “Tenemos que ir a Texas y jugar bien. No hemos jugado nuestros dos mejores partidos aquí”.

También hay una historia reciente relevante que tiene que ver con este equipo específico de los Orioles, que no ha sido barrido en una serie de tres encuentros en 91 series consecutivas, una racha que se remonta a mayo del 2022. Ahora necesitan ganar tres juegos con la espalda contra la pared. Ganaron al menos tres duelos consecutivos 16 veces diferentes este año, empatados con Atlanta con la mayor cantidad en MLB. Tuvieron siete rachas ganadoras de más de tres o más partidos ante equipos que terminaron por encima de .500, cuatro rachas de más de tres o más juegos ante equipos que pasaron a los playoffs del 2023, y vencieron a los mismos conjuntos de postemporada tres veces seguidas en tres ocasiones diferentes.

Aunque Baltimore aún no lo ha demostrado en esta serie, el club sabe cómo devolver el golpe: sus 48 victorias remontando durante la campaña regular terminaron igualadas como la mayor cantidad de triunfos en las Grandes Ligas.

Si la ofensiva despierta, los cálculos cambian

Después de no hacer mucho contra Andrew Heaney en el Juego 1, la alineación de los Orioles puso mucha más presión sobre Jordan Montgomery y cuatro relevistas de los Rangers en el Juego 2, aunque gran parte de eso vino con los Rangers ya arriba por mucha diferencia. Aún así, su actuación de 14 hits y ocho rayitas no fue nada despreciable y mantuvo las cosas interesantes al final debido al primer jonrón en postemporada de Gunnar Henderson, el cañonazo de tres rayitas de Aaron Hicks y algunos hits oportunos con corredores en posición de anotar. En resumen, se parecieron más a los Orioles.

Eso tiene que continuar, y probablemente seguir mejorando, para que Baltimore pueda aspirar a remontar la serie contra la ofensiva de Texas. El margen de mejora está definitivamente ahí. Adley Rutschman se fue de 8-1 en los dos primeros juegos. Cedric Mullins se fue de 8-0. El venezolano Anthony Santander y Ryan Mountcastle se combinaron para irse de 16-4 (aunque han impulsado tres carreras entre los dos). La alineación de los Orioles ha demostrado que puede hacerle daño al inestable staff de pitcheo de los Rangers, pero todavía no está funcionando a toda máquina.

El duelo del Juego 3 también podría beneficiar a Baltimore. Los Orioles fueron una ofensiva extremadamente balanceada esta temporada, aunque en realidad ligeramente menos dinámica contra los derechos (OPS de .733) que contra los zurdos (OPS de .764). Pero enfrentarse al derecho Nathan Eovaldi en el tercer partido debería permitirles meter el bate de Ryan O’Hearn en la alineación para conseguir un poco más de poder, al menos.

Aunque Hyde básicamente vació su bullpen en los dos primeros encuentros, el día libre del lunes debería proporcionar a los relevistas de los Orioles bastante descanso para el tercer partido. Es probable que Kyle Gibson o Dean Kremer abran el encuentro, y que el otro lo haga en un posible Juego 4. Ambos tienen que lanzar bien para que los Orioles consigan su objetivo.