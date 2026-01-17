Orioles y otros clubes muestran interés en Justin Verlander

El veterano derecho Justin Verlander está “recibiendo interés de varios clubes”, según informa Ken Rosenthal en The Athletic (se requiere suscripción). Un equipo específico que menciona Rosenthal son los Orioles de Baltimore, quienes buscan añadir piezas a su rotación abridora.

Aunque Verlander terminó con una efectividad de 3.85 en su campaña con 42 años el año pasado, registró 2.60 en sus últimas 13 aperturas con los Gigantes de San Francisco, demostrando que ciertamente podría quedarle algo en el tanque mientras busca lanzar en su 21ra temporada en MLB.

La rotación actual de Baltimore cuenta con Shane Baz (adquirido en un cambio con los Rays a principios de esta temporada muerta), Trevor Rogers, Kyle Bradish, Zach Eflin (firmado como agente libre) y Dean Kremer. Los Orioles también han sido vinculados con el zurdo agente libre y dominicano Framber Valdez, y existen algunas opciones potenciales en el mercado de cambios, como el también quisqueyano Freddy Peralta de los Cerveceros y quizás incluso el vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal de los Tigres — aunque una oferta seria por cualquiera de ellos probablemente requeriría un retorno considerable de prospectos de élite.

Rosenthal se refiere a Verlander como un “plan de respaldo” para Baltimore en el caso de que no logren concretar a una de esas otras opciones.

(Con información de MLB)