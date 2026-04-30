$!Óscar Robles regresa como mánager de Algodoneros de Guasave para la temporada 2026-2027

Esta será la séptima temporada que el ex jugador de Grandes Ligas funja como mandamás en el equipo sinaloense, sumando en ese lapso diversos logros, como el hecho que ya ha disputado tres semifinales y una final al frente de este conjunto en esas seis aventuras que registra.

GUASAVE._ El tijuanense Óscar Robles estará de regreso en el timón de los Algodoneros de Guasave para la campaña 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico , luego que la temporada anterior entró al relevo del venezolano José “Cheo” Moreno , logrando colar a los blanquiazules hasta las semifinales.

Desempeño

Fue en la campaña 2019-2020 cuando el ex novato del año de la pelota invernal entró en sustitución de Rigoberto Beltrán, siendo esa su primera experiencia al frente del equipo, pero en esa ocasión no le alcanzó para pasar a playoff, convirtiéndose en la única campaña que Algodoneros no ha logrado colarse a las fiestas de enero, desde que la actual directiva asumió el mando.

En la edición 2020-2021 entró a la postemporada y fue eliminado en la primera ronda por Tomateros de Culiacán, mientras en la 2021-2022 llegó hasta semifinales, donde también lo dejaron fuera los guindas, pero en esa edición ganó el título como Mánager del Año.

Para la temporada 2022-2023 llegó hasta la gran final, pero se perdió ante Cañeros de Los Mochis en seis juegos, mientras que en la 2023-2024, lo dejaron fuera los Águilas de Mexicali en el primer playoff, a pesar que esa campaña Guasave fue líder general con récord de 39 victorias y 29 descalabros, mientras que en la edición pasada entró como emergente y logró meter a los blanquiazules hasta las semifinales, luego de dejar en el camino en cinco juegos al debutante Jaguares de Nayarit en el primer playoff, equipo que terminó como el líder general en el standing.

Aunque Algodoneros terminó el año pasado con foja de 26 victorias y 42 derrotas, el bajacaliforniano supo meter al equipo hasta la antesala de la gran final, donde los Tomateros de Culiacán los dejaron en el camino, pero para la temporada que se avecina, se espera que los resultados sean mucho más satisfactorios que lo vivido en la campaña 2025-2026, es por ello que se está depositando toda la confianza en Óscar Robles, con el objetivo que conduzca a este grupo al ansiado título.