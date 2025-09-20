CIUDAD DE MÉXICO.- Después de tres meses sin dar señales en Japón, Roberto Osuna rinde actividad en la sucursal de los Halcones de Softbank y en tres innings no ha permitido carreras, con tres chocolates y una base por bolas.

El ex bigleaguer dejó de salir a cuadro tras una aparición el 18 de junio en el equipo grande y que fue posterior a su degradación como cerrador, sin previa información sobre sus condiciones físicas.

Osuna compilaba 3-1, 8 rescates, 6 “holds”, efectividad de 4.32 y 15 ponches en 25 innings cuando entregó la estafeta al local, Kazuki Sugiyama, quien acumula 28 salvados, 1.92 en carreras limpias y 82 chocolates en 61 episodios.

La temporada regular en la Nippon Baseball League finalizará el 5 de octubre y desde ahora se anticipa que si el sinaloense es requerido para los playoffs, será para labores de relevo intermedio.

Por el momento, el otrora temible taponero hace causa común con su paisano Alexander Armenta (3-2, 3.32), zurdo de 21 años que desde 2023 se foguea en la filial de los Halcones.

LUEGO de una suspensión por lluvia y a puerta cerrada, los Jaguares de Nayarit ganaron ayer en Tepic a los Venados de Mazatlán,5x1, su primer juego de pretemporada ante sus iguales de la Liga Mexicana del Pacífico.

En otro asunto que levantó harto polvo, la directiva de los Jaguares se hizo la disimulada por el espontáneo destape de un funcionario del gobierno de la entidad del cubano mexicano, Randy Arozarena, como la primera contratación de postín del nuevo equipo.

El hombre habló de una cortesía de 10 juegos del jonronero de los Marineros de Seattle, aunque hubo quien corrigiera por 10 series, que son palabras mayores.

UN día como hoy, en 1970.- Vida Blue, de los Atléticos, no permitió hits a los Mellizos de Minnesota y los venció 6x0, para convertirse en el lanzador más joven en lograr la hazaña desde Paul Dean, en 1934.

El único corredor en base contra Blue fue Harmon Killebrew, quien recibió base por bolas en la cuarta entrada. Bert Campaneris añadió un triple y un jonrón.

Apenas 4,284 aficionados presenciaron en el Coliseo de Oakland la exhibición del zurdo Blue, en su segunda apertura en Grandes Ligas.

Hoy cumpliría años el lanzador poblano, Aurelio López (77), quien falleció en un accidente automovilístico, el 22 de septiembre de 1992 en Matehuala, San Luis Potosí.

-“Un atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos. Debe correr con esperanza en su corazón y sueños en su cabeza”.- Edson Arantes Do nascimento, Pelé.

EN seguidillas.- En el renglón de la estrategia en los ensayos de la LMP, sólo los Yaquis de Ciudad Obregón (Gabriel Álvarez), Tucson Baseball Team (Wilfredo Romero) y Algodoneros de Guasave (José Moreno) no trabajan con sus respectivos managers... Les llevan ventaja entonces: Benjamín Gil (Charros), Juan José Pacho (Mazatlán), Luis Carlos Rivera (Jaguares), Roberto Vizcarra (Culiacán), Felix Fermín (Los Mochis), Juan Castro (Hermosillo) y Óscar Robles (Mexicali)... Aún con la resaca del clímax de la edición del Centenario, en la Liga Mexicana se fueron de vacaciones, si bien no por mucho tiempo, conocido que los clubes empiezan a anunciar contrataciones en octubre.