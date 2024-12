CIUDAD DE MÉXICO.- Mañana domingo es día de Salón de la Fama de Cooperstown, Era Clásica del Comité de Veteranos, y la pregunta es si ahora si darán entrada al recién fallecido ex lanzador cubano, Luis Tiant.

Si finalmente lo eligen, no cumplirán el último deseo del cuatro veces ganador de 20 juegos que, decepcionado, pidió que si moría ya no lo tomaran en cuenta. Dejó un legado de 229-172, efectividad de 3.33, 2,416 ponches, 49 blanqueadas y 187 juegos completos.

Tiant estuvo 15 años en las boletas entregadas a los periodistas y escritores de beisbol y va por su cuarta oportunidad ante un panel de 16 inmortales, entre ex jugadores y ex mánagers. Murió el pasado 8 de octubre a los 83 años.

En las cédulas se encuentran también el ex primera base de los Dodgers y Padres, Steve Garvey, el ex pítcher Tommy John, el igualmente fallecido ex bateador Dick Allen y el ex jardinero Dave Parker, entre otros. Se necesitan 12 votos para superar el filtro.

La semana pasada, se informó de cuatro nuevos integrantes en el grupo de electores del Ala de los veteranos: el cubano Tony Pérez, Eddie Murray, Ozzie Smith y Lee Smith.

ÁGUILAS de Mexicali “repatrió” a Kenny Vargas (.333, 1, 2), quien en lo que va del actual ciclo ya tronó en la Liga Dominicana con los Toros del Este (.172, 2, 3) y en la Liga Mexicana del Pacífico en la nómina de los Yaquis de Ciudad Obregón (. 182, 0, 7).

Algunos se mofaron en las redes por el reciclaje del “mastodonte” puertorriqueño, pero a estas alturas en que no es fácil sacar buenos jugadores de sus casas, guste o no, la directiva fronteriza fue a lo “seguro”.

Y cómo no si Vargas resultó el campeón en carreras impulsadas del ciclo anterior del Pacífico con los “Caballeros Águila” (54), además de promediar un sólido .292 con 10 cuadrangulares.

Otra más: El boricua viene de una gran temporada en la Liga Mexicana, rindiendo para los Tecolotes de los Dos Laredos, según cifras de .316, 15 “palos de vuelta entera” y 80 remolcadas.

UN día como hoy, en 1986: Ken Angulo, de los Naranjeros de Hermosillo, tiró sin hit ni carrera en 9 innings a los Ostioneros de Guaymas, ganando 3x0, en el estadio Abelardo L. Rodríguez.

En 2001: Las cifras reveladas por las Grandes Ligas muestran que los Cerveceros de Milwaukee fueron el club de beisbol más rentable, después del reparto de ingresos, en 2001. Sin ese suministro, los Cerveceros fueron el cuarto equipo más productivo.

Hoy es el cumpleaños de Johny Bench (77), Yasiel Puig (34) y Jesús Fabela (30). En 2009, murió a los 84 años el ex jugador y el mánager con más victorias en la historia de la Liga Mexicana, José “Zacatillo” Guerrero (1889).

**“El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- El japonés Taiga Kamichatani (3-1, 0.98) se despedirá hoy sábado en Mazatlán, en su sexta apertura pactada con los Algodoneros de Guasave... Los Cañeros de Los Mochis sacaron de su róster a un inopinadamente ineficiente, Kyle Martin, quien bateaba .149 con 3 jonrones y 18 impulsadas... Tomó el lugar del americano en la legión extranjera de los verdes el cátcher Logan Moore (.172, 0, 1), que tampoco ha aportado mucho a la ofensiva... De vuelta de una ausencia 9 días y siete juegos, el tercera base de los Charros de Jalisco, Jack Mayfield (.351, 3, 20), desbancó al Tomatero Joey Meneses (.331, 11, 46) de la cima de los bateadores... Harto polvo levantaron los Leones de Yucatán publicando y/o presumiendo un staff técnico de 20 elementos, incluyendo el mánager de estreno, Ramón Mendieta y el “coach mental” (José Reyes).