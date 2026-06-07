Otro jonrón de Brandon Valenzuela; perdió Andrés Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO.-. Luz y sombra para la legión azteca en la jornada dominical, destacando nuevamente el novato receptor de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela (.256, 7, 16), con un jonrón y dos carreras impulsadas.

El bambinazo del sonorense, solitario en la octava tanda, remachó la victoria de los Azulejos con la que ganaron 2-1 la serie en casa. Previamente, remolcó una en un racimo de cinco en la quinta con un elevado sacrificio.

Valenzuela, quien se fue de 3-1 en la jornada, bateó de 9-5 con dos bambinazos, dos dobles y 5 empujadas en el compromiso del fin de semana, a unos días del probable regreso del titular detrás del plato, Alejandro Kirk.

Andrés Muñoz (3-4, 9, 5.40) desperdició su quinto intento de rescate en el año y además sufrió el descalabro de los Marineros de Seattle, 5-4, en Detroit. En dos tercios admitió un hit, regaló dos boletos y toleró dos rayitas. Randy Arozarena (.285, 6, 29), de 3-1 y una producida por los Marineros que perdieron la serie 2-1.

Finalmente, Jonathan Aranda (.270, 11, 44), de 4-1 al caer los Rays de Tampa Bay, 4-1, ante los Marlins de Miami, en tanto Isaac Paredes (.242, 9, 33) falló en cuatro oportunidades, en revés de los Astros de Houston frente a los Atléticos, 5 a 0.

EL zurdo chihuahuense Samuel Natera, quien lanzó dos innings en blanco contra los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el mexicano 11 en la historia de los Ángeles de Anaheim que se estrenaron en las Mayores en 1961.

Lo anterior se presta para la muy esporádica trivia de este espacio: ayer 7 de junio se cumplieron 35 años de un debut con los Angelinos imposible de imaginar semanas atrás de la campaña de 1991. ¿Quién fue y qué dijeron los entonces Ángeles de California para justificar la baja de ese personaje poco después, aparte de los resultados?

Respuesta: Fernando Valenzuela (0-2, 12.15) y lo dejaron libre tras dos juegos en que fue derrotado, incluso por los Cerveceros de Milwaukee y Teodoro Higuera, el 12 de junio ante 32,515 espectadores en Anaheim, 8-0.

Días más tarde, los Angelinos informaron, mostrando unas radiografías, que el ex estelar de los Dodgers, que tenía 30 años, no podía volver a jugar porque le habían detectado una afección cardiaca.

Sin embargo, entre bajadas y subidas, Valenzuela jugó otras cuatro temporadas en MLB, intercaladas con dos incursiones en la Liga Mexicana con los Charros de Jalisco en 1992 y 1994. En la Liga Mexicana del Pacífico participó en 11 inviernos más, hasta 2007-2008, con los Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali.

UN día como hoy, en 2001: Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, dos equipos texanos se enfrentaron durante la temporada regular. Los Astros de Houston vencieron a sus rivales interestatales, los Rangers de Texas, por 5-4 en el Estadio Arlington.

El 8 de junio de 1982 falleció el ex lanzador Satchel Paige (76). Fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 1971.

-“La estupidez tiene un cierto encanto del que la ignorancia carece”.- Frank Zappa.

ROBERTO Osuna (0-1, 1.06) colgó el domingo una argolla más en una seguidilla de ceros que lo devolvieron a la cúspide del pitcheo de relevo, para preservar ventaja de los Halcones de Softbank que, con otro impecable trabajo del bullpen, doblegaron a Yokohama DeNa Baytars, 4x2.

Osuna tiró un inning perfecto, incluido un chocolate, que le redituó su noveno “hold” de 2026, mientras hilvanaba su décimo cuarta aparición sin permitir carreras, con 15 ponches y una base por bolas, la única que ha otorgado en el año en 17 capítulos.

Desde el 29 de abril cuando perdió vulnerado con 3 imparables y 3 carreras limpias por los Búfalos de Orix en un inning, el sinaloense ha estado en plan grande en su nuevo rol en la nómina de los campeones defensores de la NPB.

EN seguidillas.- Los Dodgers de Los Ángeles enviaron a rehabilitación a la Arizona Complex League al lanzador oaxaqueño José Rodríguez, quien a decir de los que saben se encontraba cerca de Grandes Ligas cuando se lesionó el brazo durante la pretemporada 2026... El hijo del ex bateador Guillermo ”Tiburón” Rodríguez todavía puede salvar el ciclo en curso, aunque se ve difícil que este mismo año el derecho de 25 años alcance la meta que a todos quita el sueño en las sucursales... Rodríguez tiene un registro de 27-9, 11 rescates, efectividad de 4.03 y la friolera de 292 chocolates en 207 innings y dos tercios a su paso por el sistema de ligas menores de los bicampeones de la Serie Mundial... A un mes de su despido como manager de los Saraperos de Saltillo, el dominicano Mendy López es el nuevo coach de bateo de los Tecolotes de los Dos Laredos. No desplazó a nadie porque los fronterizos no lo tenían, lo cual no deja de sorprender en estos tiempos.