Otro regreso de César Salazar; Ramón Urías, lesionado

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Astros de Houston siempre recurren a César Salazar en caso de una emergencia, sin reparar en sus números a la ofensiva. Lo acaban de llamar nuevamente de la sucursal AAA, Sugar Land, no obstante un average de .193, un jonrón y 5 empujadas.

En fracciones de tres temporadas en el Big Show, sobre 36 juegos, Salazar batea .232, dos dobles y 9 impulsadas en la trayectoria que arrancó en 2024. Entonces promedió .320 con 8 empujadas en 12 juegos, además de mostrar sus armas en la defensiva detrás del pentágono.

El 25 de marzo pasado, cuando los Astros lo colocaron para asignación, no faltó quienes lo festinaron en las redes, como si Salazar fuese de la 4T, imaginando el final de sus aspiraciones. Pero aceptó volver a AAA consciente de que era el camino más seguro para un eventual retorno al equipo grande.

El mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, se había portado roñoso con Javier Assad (2-1, 7.58). No lo tomaba en cuenta desde que el tijuanense patinó en un relevo en Dodgers Stadium en que permitió 7 hits y 6 carreras limpias en poco más de dos innings.

Antes de ese resbalón, Assad se lució contra los Rays de Tampa Bay (5.2 e, 1h, 0c, 2bb, 3k), el 7 de abril y frente a los Mets de Nueva York (5.2 e, 3h, 1c, 0bb, 3k) el día 19 del tercer mes del año.

De cualquier manera, el hecho de que no lo hayan enviado a la sucursal AAA, Iowa, es una buena señal para el diestro que registra 20-13 y efectividad de 3.65 en 83 encuentros en las Mayores, 57 como abridor.

OBSERVACIONES: Los Cardenales de San Luis ingresaron en la lista de lesionados por 10 días a Ramón Urías (.158, 2, 5), debido a una epicondilitis lateral del codo derecho.

Urías se une en el taller de reparaciones a su hermano Luis Urías, inhabilitado en las menores de los Diamondbacks de Arizona y que no ha visto acción en 2026.

EN su nuevo rol en el bullpen de los Halcones de Softbank, Roberto Osuna (0-1, 3.60) se adjudicó su primer “hold” del año en la Liga Japonesa del Pacífico, retirando un episodio en blanco (1h, 1k), en la victoria sobre los Leones de Seibu, 6-4.

Osuna iría en vías de recuperar su antigua forma en una faceta que solamente en la NPB ha ejercido desde la recta final de 2025, una vez que regresó de una convalecencia por molestias en el hombro y codo.

Otro sinaloense por tan lejanas tierras, Alexander Armenta, tuvo su primera participación en la filial de los Halcones tirando dos entradas perfectas, ponchando a dos, en derrota ante los Búfalos de Orix.

Armenta no tenía actividad en un juego oficial formal desde su breve aparición en el Clásico Mundial, un episodio en que ponchó a los tres que enfrentó en la paliza de la selección de México a su similar de Brasil.

También en predios asiáticos, en Taiwán, Marcelo Martínez (2-0, 0.00) abrirá hoy por los Dragones de Wei Chuan contra CTBC Brothers.

El tamaulipeco acumula puros ceros en tres salidas, en 17 innings y un tercio, con 17 chocolates.

UN día como hoy, en 1998 - El novato Kerry Wood iguala el récord de las Grandes Ligas con 20 ponches en un juego de nueve entradas, lanzando pelota de un hit para guiar a los Cachorros de Chicago a la victoria sobre los Astros de Houston por 2-0.

El derecho de 20 años empató la marca establecida por Roger Clemens de los Medias Rojas de Boston contra los Marineros de Seattle en 1986. Diez años después, Clemens volvió a ponchar 20 frente a los Tigres de Detroit.

El récord de la Liga Nacional era de 19 ponches en nueve innings y lo compartían Steve Carlton, Tom Seaver y David Cone, y para un novato de 18, en posesión de Bill Gullickson.

Mañanitas para José Altuve (36),Joey Meneses (34), Mallex Smith (33), Francisco Ríos (31) y Ángel Reyes (31). Hoy cumplirían años Willie Mays (1931-2024) y Vid Blue (1949-2023).

-“Trump, deja de pelearte con todos. Deja de destruir las relaciones mundiales. Documéntate, obtén información, regresa a la escuela”.- Vicente Fox.

EN seguidillas.- El zurdo ex ligamayorista, Víctor González (0-0, 2.45), no ha desentonado en el bullpen de los Diablos Rojos, en su debut en la Liga Mexicana... El líder de efectividad de 2025 en la Liga Mexicana, Carl Edward Jr., es agente libre tras rechazar asignación a las menores de los Mets de Nueva York. Compilaba 0-0 y 1.50 en carreras limpias en tres juegos con los neoyorquinos en 2026 cuando rechazó ir a AAA... Edward encabezó a los pitchers de la Liga Mexicana como abridor de los Tigres de Cancún con 3.38, la más alta en muchos ayeres para un líder en la pelota veraniega de nuestro país.