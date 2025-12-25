Otro regreso de Roberto Vizcarra a Mexicali

CIUDAD DE MÉXICO:- Oficialmente, Roberto Vizcarra es el segundo mánager de Águilas de Mexicali en el actual ciclo de la Liga Mexcana del Pacífico. Pero la realidad es que al club fronterizo lo han dirigido varios hombres. El yerno de Francisco “Paquín” Estrada es el quinto.

Los emplumados arrancaron en octubre con Óscar Robles, quien cuando viajó a Monterrey para su entronización en el Salón de la Fama, cedió el cargo por tres días en Mazatlán al coach Martín Arzate (2-1).

Robles retomó el mando, pero al rato lo quitaron tras una marca de 11-11 y se lo entregaron al instructor de pitcheo Bronswell Patrick (1-3), antes del arribo del estadounidense Pat Listach (17-16).

A Listach lo corrió el propietario del equipo, Dío Alberto Murillo, porque perdió cuatro series consecutivas, incluyendo la prenavideña en el “Nido” contra Tucson Baseball Team.

El dueño de los bates y las pelotas puede cambiar al manager cuando lo juzgue conveniente, pero Murillo siempre exagera y sin pelearse con nadie. La mayoría de los que ha botado han regresado.

A Vizcarra lo ha despachado en tres ocasiones previas, dos de ellas después de que condujo a Águilas a su título más reciente, en enero de 2017, cuando fueron subcampeones en la Serie del Caribe celebrada en Culiacán.

LOS Algodoneros de Guasave llegaron ayer a Jalisco con un nuevo legionario extranjero, el cátcher dominicano Francisco Peña, con breve pasado en Grandes Ligas.

Viene de batear poco en la Lidom para las Estrellas Orientales (.193, 1, 4), pero en 2025 se lució en la Liga Mexicana como uno de los puntales de los Piratas de Campeche (.295, 19, 62).

Los Algodoneros han batallado en una posición clave en la que el ciclo anterior rindieron José Félix y Alexis Wilson. Peña, de 36 años, parece la solución con el plus de un poder más que ocasional, según los 19 bambinazos que descorchó en la LMB.

UN día como hoy, en 1993- El relevista de los Yaquis de Ciudad Obregón, Antonio Osuna, ponchó a dos en Hermosillo para iniciar una seguidilla de 12. En su siguiente aparición, recetó cuatro chocolates y al día siguiente otros seis, todos contra los Tomateros de Culiacán.

EN seguidillas.- Los Cañeros de Los Mochis son un “hospital” con varios titulares lesionados—Rodolfo Amador, Yasmany Tomás, Leonnys Martin, Isaac Rodríguez, Carlos Soto y Alejo López—y el pitcher abridor, Darel Torres... Los verdes firmaron a Christian Allegretti (6-4, 4.69), zurdo de liga independiente estadounidense , al diestro Miller Hogan (5-5, 4.31) que trabajó en la LMB con los Piratas de Campeche y sacaron de la bolsa de la liga al veterano jardinero, Carlos Figueroa, quien jugó un rato en 2024-2025 con los Venados de Mazatlán (.200, 0, 1) y en 2025 en la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán (.214, 0, 0)... El relevista Alexandro Tovalín anda ahora por Venezuela (0-0, 6.35), en las filas de los Navegantes de Magallanes, después de su abrupta desaparición del bullpen de los Venados de Mazatlán (1-0, 4.82).

