Otro sólido relevo de José Rodríguez, pero los eliminados Azulejos lo bajaron

CIUDAD DE MÉXICO.- El oaxaqueño José Rodríguez tuvo ayer otra afortunada actuación en su recorrido de estreno con los Azulejos de Toronto, quienes, sin embargo, sufrieron una derrota que significó su eliminación tras quedar fuera de la pelea por el “wild card”.

Ha sido un duro golpe para los aficionados de la novena canadiense que en 2025 acariciaron el título de la Serie Mundial en los juegos seis y siete, ante su clientela que llenaron hasta las lámparas el antiguo SkyDome.

Aquellas épicas batallas frente a los Dodgers de Los Ángeles que, tintos en sangre, prevalecieron en el séptimo desafío. Usted se acuerda: el bate roto de Alejandro Kirk y el rodado para doble matanza que enmudeció a toda a una nación.

Pero volviendo al punto de partida. Haciendo batería con Brandon Valenzuela (.22, 8, 22), Rodríguez colgó una argolla con una entrada perfecta en que recetó dos ponches, mientras los Orioles daban cuenta de los Azulejos, 4x2, en el primer encuentro de una doble cartelera en Baltimore.

La noticia que nadie esperaba, probablemente ni él mismo José Ignacio Rodríguez, la dieron más tarde los Azulejos, enviando al muchacho al complejo primaveral de la organización en Dunedin, Florida, a seguir puliendo sus facultades. En cuatro relevos y 4 innings y dos tercios en ceros, admitió 3 hits, ponchó a cinco y no concedió bases por bolas.

Al bate, Valenzuela se fue de 4-2 y mandó a la goma a uno, reemplazando a Alejandro Kirk, quien en las postrimerías empuñó como emergente (1-0). El novato nativo de Hermosillo tenía más de dos meses sin empujadas, desde el 17 de julio cuando atizó un vuelacerca solitario contra los Medias Blancas de Chicago.

OBSERVACIONES: el número uno en impulsadas de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, Joey Meneses, remolcó dos en una noche de 2-1 y tres bases por bolas, para ayudar a los Aviadores de Las Vegas (Atléticos) a imponerse a los Cometas de Oklahoma City (Dodgers), en el primer juego de la serie por el campeonato.

En la Liga Internacional, Alas Rojas de Rochester (Washington) vencieron a la filial de los Cardenales de San Luis, Memphis, 4-3, en el compromiso pactado a ganar dos de tres. Por Memphis, el sonorense Ramón Mendoza, de 4-1 y negoció un boleto.

EL único prospecto mexicano en la historia del béisbol japonés, Alexander Armenta, hace méritos en las menores en su afán por regresar al equipo grande de los Halcones de Softbank, después de dos actuaciones a finales de mayo y las cuales perdió.

El zurdo nativo de Los Mochis Armenta lanzó el miércoles cuatro innings de blanqueo en 4 hits, dos ponches y una base por bolas, aunque no tuvo decisión en una paliza de los Halcones a los Carpas de Hiroshima, 15x1.

En cinco salidas en la sucursal, Armenta no tiene decisiones, con 0.61 en carreras limpias admitidas, 14 chocolates y 5 bases por bolas en 14 innings y dos tercios, buscando llamar nuevamente la atención del alto mando de los actuales campeones de la NPB.

UN día como hoy en 1992- Dave Winfield, de 40 años, bateó de 5-3, incluido un jonrón y un doble, con 4 impulsadas y los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore, 8-3. Es el jugador de mayor edad con 100 o más impulsadas en una temporada en Grandes Ligas.

En 2004- Con victoria sobre los Indios de Cleveland 6-1, Johan Santana se convirtió en el primer lanzador venezolano con 20 juegos ganados en una temporada de las mayores.

Hoy es el cumpleaños del sinaloense Mercedes Esquer (67), ex lanzador zurdo que en 1988-1989 ganó la triple corona de pitcheo en la Liga Mexicana del Pacífico, y del cubano Rafael Palmeiro (62).

El 24 de septiembre de 1978, Lyman Bostock (28), jardinero y recio bateador activo con los Ángeles de California, fue asesinado de un balazo en la cabeza por un hombre que dijo que el disparo era para su mujer que iba en un automóvil con Bostock y dos personas más. El agresor fue dejado en libertad porque sus abogados demostraron que era un “idiota”.

En 1976-1977, Bostock contribuyó para la conquista del segundo banderín de los Venados de Mazatlán en la segunda etapa del béisbol invernal.

También es el aniversario luctuoso de Miguel “Becerril” Fernández (71), jugador de cuadro y jardinero considerado uno de los más talentosos del beisbol mexicano, fallecido en 2005. En 1969 en la entonces Liga Sonora-Sinaloa fue el primer bateador designado de tiempo completo en la pelota profesional de México, con los Cañeros de Los Mochis.

-“El monstruo nunca muere, solo cambia de forma”.- Stephen King.

EN seguidillas.-Tomateros de Culiacán, Cañeros, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, animarán a partir de hoy y hasta el domingo una edición más de la “Baja Series”, en el estadio Arturo Nhal de la Paz, BCS... Luis Carlos Rivera (Nayarit), Chris Coste (Los Mochis) y José Mosquera (Ciudad Obregón) son los estrategas que faltan por reportar a la pretemporada... Los Cañeros hicieron un alto en sus entrenamientos para visitar como cada año la tumba de Aurelio Rodríguez (1947-2000), ubicada detrás de la barda del jardín derecho de su estadio, en el panteón municipal de Los Mochis.