Pablo López será examinado tras sufrir ‘un poco de molestia en el codo’

FORT MYERS, Florida._ El abridor de los Mellizos, el venezolano Pablo López, fue retirado de manera prematura de su sesión de práctica de bateo en vivo el lunes debido a lo que el mánager Derek Shelton describió como “un poco de molestia en el codo”.

Lanzando en el campo principal del Hammond Stadium en el Lee Health Sports Complex, López trabajó poco más de dos entradas frente a los bateadores. Estaba ligeramente adelantado en su cronograma habitual debido a su preparación para el próximo Clásico Mundial de Beisbol, donde está programado para lanzar con Venezuela.

Después del segundo pitcheo de su tercer inning simulado, López sintió la molestia y dio por terminada la sesión. Se someterá a unos análisis del codo y, hasta que eso ocurra, no hay una evaluación clara sobre la gravedad de la situación.

“Obviamente, es 16 de febrero y creo que él y Pete Maki tuvieron una breve conversación tras el segundo lanzamiento que hizo en su tercera tanda y sintió algo de molestia”, dijo Shelton. “Después de que él y Pete hablaron, decidimos, por precaución, sacarlo del montículo, retirarlo del terreno y asegurarnos de que esté bien. Tendremos más información. Le haremos estudios de imagen, simplemente por lo importante que es y lo importante que él es para nosotros”.

López ha sido el abridor del Día Inaugural de los Mellizos en cada una de las últimas tres temporadas. Viene de una campaña en la que tuvo marca de 5-4 con efectividad de 2.74 en 75.2 capítulos. Pasó por tres períodos distintos en la lista de lesionados, debido a una molestia en el tendón de la corva, una dolencia muscular en la parte posterior del hombro derecho y una distensión en el antebrazo. Antes de eso, sin embargo, había sido sumamente duradero, realizando 32 aperturas en cada una de las tres temporadas anteriores.

“No sé si hay alguien en ese clubhouse que se cuide tan bien como Pablo, no solalmente durante la campaña, sino también en la temporada muerta”, destacó Shelton. “Y el hecho de que tenga conciencia de su cuerpo, y que él y Pete tengan una relación sólida, y que podamos tener una conversación, fue como decir: ‘Está bien, vamos a detenernos, revisemos esto y sigamos a partir de ahí’”.