Pablo López sufre ‘desgarre significativo’; necesitaría una cirugía Tommy John

FORT MYERS._ El as venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, presenta un “desgarre significativo” en el ligamento colateral cubital del codo derecho que probablemente requiera de una cirugía reconstructiva Tommy John, anunció el club el martes.
López abandonó su sesión de práctica de bateo en vivo antes de tiempo el lunes, debido a unos dolores en el codo. Se sometió a una resonancia magnética más tarde ese día, la cual reveló el desgarre. Se consideraba que iba adelantado en su preparación para unirse a Venezuela para el inminente Clásico Mundial de Beisbol.
Si se requiere la operación, será el segundo procedimiento Tommy John de su carrera.
Ha sido el abridor del día inaugural de los Mellizos las últimas tres temporadas. El año pasado quedó limitado a 75 entradas y dos tercios, con tres estancias en la lista de lesionados por problemas en el isquiotibial, el hombro y el antebrazo.
