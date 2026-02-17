Pablo López sufre ‘desgarre significativo’; necesitaría una cirugía Tommy John

FORT MYERS._ El as venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, presenta un “desgarre significativo” en el ligamento colateral cubital del codo derecho que probablemente requiera de una cirugía reconstructiva Tommy John, anunció el club el martes.

López abandonó su sesión de práctica de bateo en vivo antes de tiempo el lunes, debido a unos dolores en el codo. Se sometió a una resonancia magnética más tarde ese día, la cual reveló el desgarre. Se consideraba que iba adelantado en su preparación para unirse a Venezuela para el inminente Clásico Mundial de Beisbol.