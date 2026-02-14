Padres refuerzan su rotación al pactar con Griffin Canning

El derecho Griffin Canning ha llegado a un acuerdo de agente libre con los Padres de San Diego, pendiente de un examen físico, le informó una fuente a AJ Cassavell de MLB.com. El club no ha confirmado el pacto.

Una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo puso fin a la temporada 2025 de Canning en junio. Hasta ese momento, estaba en medio de una campaña de renacimiento, la mejor de sus seis años de carrera. En general, registró una efectividad de 3.77 en 16 aperturas para los Mets, sirviendo como pieza clave para una rotación que emergió como la mejor de la liga durante los primeros meses de la temporada 2025.

Fue un giro notable para Canning, quien apenas un año antes tuvo marca de 6-13 con efectividad de 5.19 en 32 juegos (31 aperturas) para los Angelinos, permitiendo más carreras limpias (99) que cualquier otro lanzador en la Liga Americana.

Con Nueva York, Canning renovó su repertorio. Reestructuró su slider y su cambio – añadiendo más profundidad a cada lanzamiento – y se apoyó en ellos con más frecuencia, a veces incluso lanzando “al revés”, tirando pitcheos de baja velocidad temprano en los conteos y usando la recta tarde. Su slider es su mejor oferta para generar abanicados, con una tasa de swings fallidos del 33.5 por ciento, mientras que la oposición bateó apenas .196 contra su renovado cambio.

Aunque Canning permitió mucho contacto fuerte – su tasa de batazos duros (45.7 por ciento) estuvo en el percentil 11 – sobresalió manteniendo la bola por el suelo. Indujo rodados a un ritmo del 51.6 por ciento, fácilmente la tasa más alta de su carrera.

Entrando a su temporada de 30 años, Canning se perfila como un sólido brazo para la parte trasera de la rotación, cuando está sano. Podría perderse el inicio de la temporada 2026 mientras continúa su recuperación de la ruptura del tendón de Aquiles.

