Padres sube a su principal prospecto Ethan Salas

CINCINNATI._ Los Padres han subido al receptor venezolano Ethan Salas, el principal prospecto del equipo y el prospecto Nro. 23 en general.

Salas, quien cumplió 20 años en junio, batea .326 con OPS de .949 en 24 juegos en Triple-A, después de registrar una línea ofensiva de .286/.361/.417 con 37 carreras impulsadas y 41 anotadas en 72 encuentros en Doble-A.

Los Padres firmaron a Salas cuando tenía 16 años como el jugador Nro. 1 de la clase internacional del 2023.

Si llega a participar en un juego detrás del plato, sería el receptor más joven en disputar un encuentro de Grandes Ligas desde el puertorriqueño Iván “Pudge” Rodríguez en 1991.

La necesidad de contar con Salas es mucho mayor como pieza de la banca y bateador zurdo. El venezolano Luis Rengifo y Gavin Sheets ingresaron a la lista de lesionados durante el fin de semana, y el lunes el equipo reveló que Rengifo se perderá el resto de la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.