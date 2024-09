NUEVA YORK._ El campocorto de los Mets, Francisco Lindor, dijo el domingo que probablemente no jugará sin dolor de espalda por el resto de la temporada, pero continúa progresando hacia una vuelta al terreno que podría ocurrir tan pronto como el martes en Atlanta.

“Si juego este año, no creo que sea sin dolor”, confesó el puertorriqueño Lindor tras la victoria de los Mets 2-1 sobre los Filis. “Y estoy bien con eso. Simplemente no quiero que sea un dolor constante que me impida agacharme. Eso pondría a mis compañeros en una posición donde no los estaría ayudando tanto como puedo. Eso no sería justo para nadie”.

Lindor tomó práctica de bateo por segundo día consecutivo el domingo, pero fue una sesión abreviada que él atribuyó a haber alcanzado su “umbral” de incomodidad en la parte baja de la espalda.

“Cada día estoy llevándolo al límite, y hoy llegué a ese límite, y sentí que era suficiente”, comentó Lindor. “El objetivo es venir todos los días y trabajar lo más duro posible para alcanzar ese límite que los trainers... quieren que logre. Y luego seguimos desde ahí. Hoy llegué a ese punto. Así que fue otro día, otro paso lento en la dirección correcta”.

Desde que se lesionó la espalda durante un juego el 13 de septiembre en Filadelfia, Lindor ha jugado un total de un inning. Regresó dos días después de sufrir la lesión, pero la agravó esa misma noche y decidió parar. No ha aparecido en un encuentro desde entonces, y el domingo dijo que inicialmente el dolor era tan fuerte que “realmente no podía caminar” y que se salía de la cama “rodando”.

El jueves pasado, Lindor recibió una inyección en la columna, diseñada para aliviar sus síntomas. Aunque la inyección “definitivamente hizo que (el dolor) fuera un poco más leve”, reveló el torpedero, “no lo eliminó por completo”.

“Lo siento”, agregó. “Definitivamente está ahí”.

Aún así, Lindor ha descrito esto principalmente como un problema de tolerancia al dolor, lo que le da esperanza de que pueda regresar esta campaña, tal vez más pronto que tarde. No descarta un regreso tan pronto como el martes en Atlanta, donde los Mets abren una serie clave de tres juegos contra los Bravos.

Cuando se le preguntó si está seguro de que regresará en la ronda regular, Lindor respondió: “Soy optimista de que voy a jugar. Tengo fe. Creo en el Señor. Y creo en lo que están haciendo los trainers. ... Estoy haciendo todo lo posible, día tras día, para intentar estar en una posición en la que pueda volver y jugar. Quiero estar ahí tanto como cualquiera”.

Antes de su lesión, Lindor estaba desafiando a Shohei Ohtani por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. A pesar de su prolongada ausencia, sigue siendo uno de los jugadores más productivos del circuito, con una línea ofensiva de .271/.342/.494, 31 jonrones y 27 bases robadas en 148 juegos.