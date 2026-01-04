Paran en Venezuela, pero reanudarán el miércoles

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, el tiempo dio la razón a la Confederación de Beisbol del Caribe respecto a la situación en Venezuela. Primero, publicó que Puerto Rico, República Dominicana y México declinaron su participación en la Serie del Caribe 2026 en Caracas y, luego les quitó la sede que entregó a Guadalajara.

Los venezolanos salieron después al paso para informar que en las mismas fechas del clásico presentarán la “Serie de las Américas”, con hasta 8 equipos de países que ya jugaron el torneo que nació en 1949 en Cuba, excepto Nicaragua y Argentina.

Pero los recientes sucesos en el país petrolero sudamericano pusieron en vilo el torneo local que entró en forzado receso tras el ataque de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro.

La idea de la LVBP es reanudar el próximo miércoles 7, mientras en todos los ámbitos de la vida nacional se mantienen expectantes sobre la suerte de Maduro en EU, si bien este ya fue sustituido por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Alguien que alcanzó a salir de Venezuela y con destino a Ciudad Obregón fue el jugador de cuadro, Leobaldo Piña, un carabinero de .327, 3 jonrones y 18 impulsadas para los Tigres de Aragua.

Curiosamente, Piña, de 31 años y ex prospecto de los Cardenales de San Luis, promedió también .327 en su debut en la Liga Mexicana en 2025 con los Dorados de Chihuahua, con 13 cuadrangulares y 68 remolcadas.

Piña debutó ayer en Mexicali en el tercero de la serie en la que la tribu estaba contra las cuerdas, como parte de la legión extranjera que, del elenco original que arrancó en octubre, solo sobreviven el jardinero panameño Allen Córdoba, y el pítcher cubano Odrisamer Despaigne.

UN día como hoy, en 1975 - El lanzador de los Astros, Don Wilson, es encontrado muerto por intoxicación por monóxido en su garaje en Houston, una aparente víctima de suicidio a los 29 años. Los Astros retirarán su número de uniforme 40.

Mañanitas para Charlie Hough (78), Ron Kittle (68), Daniel Ortiz (35) y Darel Torres (27).

-“El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”.- Martin Luther King.

EN seguidillas.- El relevista de los Venados de Mazatlán, Vidal Nuño (1-4, 4, 2.73), un veterano ex ligamayorista de 38 años, reforzará en la Liga Dominicana a las Águilas Cibaeñas... La de JP Martínez no es la única baja en los playoffs de los Tomateros de Culiacán. También extrañarán al patrullero Dwight Smith Jr., debido a un desgarre en el tendón de Aquiles... A diferencia de Martínez, que no volverá, Smith podría estar listo para una eventual serie final... Los Charros de Jalisco no contarán más con el receptor Dean Nevarez, una de sus adiciones en la recta final de la campaña que se lesionó una mano... Los actuales campeones también sacaron de su róster a Tirso Ornelas, quien por una u otra causa no ha podido estar con el equipo en el remate de las temporadas.