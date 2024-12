CIUDAD DE MÉXICO._ Con los Naranjeros de Hermosillo, que hoy presentarán en casa a Issac Paredes en el primero de la serie contra los Tomateros de Culiacán, ya circula Patrick Widsom, tercera base que entre 2021 y 2023 levantó cosechas de más de 20 jonrones para los Cachorros de Chicago.

En 2024, Widsom (.171, 8, 23) todavía estaba vigente en las Mayores como coequipero de Paredes, quien disputará su séptima campaña consecutiva desde que se estrenó con los Yaquis en 2017-2018.

Paredes hará causa común en la ofensiva con otros seis legionarios con experiencia en Grandes Ligas, incluyendo, al jardinero Luis González (.200, 2, 6), que batallaba en su primera vez en la Liga Mexicana del Pacífico.

LOS Cañeros de Los Mochis extrañan a su número dos de la rotación, Luis Fernando Miranda (2-2, 3.00), debido a problemas en la cintura que le aquejaron en su apertura del 27 de noviembre, en Guasave.

El piloto de los verdes, el dominicano Félix Fermín, también echa de menos al relevista zurdo, Fabián Cota (2-1), quien no había permitido carreras en 17 innings, sobre 18 apariciones.

Para apuntalar el bullpen, Fermín recomendó a su paisano Ofreidy Gómez que ahora no ha trabajado pelota invernal y que el pasado verano rindió a los Conspiradores de Querétaro (3-2, 3.53).

Por cierto, la siguiente salida del estelar de los Cañeros, Darel Torres (9-0, 2.05), será una gran prueba este fin de semana frente a los Charros de Jalisco en el Panamericano de la pirotecnia garantizada.

OBSERVACIONES: Es tiempo de visitas de protagonistas impedidos para jugar: los Tomateros son anfitriones del pítcher bigleaguer Spencer Bivens, su cerrador en 2023-2024 (0-2, 14, 1.69) y que en 2024 se estrenó en el Big Show con los Gigantes de San Francisco (3-1, 1, 3.14).

Los Charros invitan para mañana sábado en el Panamericano a la entrega del trofeo Novato del Año del ciclo anterior al shortstop Jared Serna, a quien no dejó jugar su nueva organización, Marlins de Miami.

UN día como hoy, en 1987- Carlos Ibarra, de los Mayos de Navojoa, lanzó juego sin hit ni carrera en 9 innings a los Yaquis y los derrota 6-0 en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.

En 2004 - Los directivos de Grandes Ligas informan que están más cerca de llegar a un acuerdo sobre un programa antidopaje que incorporará más pruebas y sanciones más severas. Donald Fehr dice que espera que el plan esté listo para los entrenamientos de primavera

El 6 de diciembre de 2018, el ex ligamayorista José Castillo y su compañero en los Cardenales de Lara, Luis Valbuena, murieron en un accidente automovilístico en Venezuela. Sobrevivió el conductor del vehículo, el también pelotero Carlos Rivero.

El automóvil chocó contra una piedra que había sido colocada en la carretera por asaltantes con el fin de provocar un accidente y robar las pertenencias de las víctimas; cuatro hombres fueron arrestados en relación con el crimen.

**”No hay peor tristeza que recordar la felicidad en un día de dolor”.- Anónimo.

EN seguidillas.- José Luis Bravo (3-2, 3.82) ha tirado seis o más innings en cinco de sus siete inicios con los Tomateros... Los Yaquis tienen en el “día a día” al ex ligamayorista, Christian Villanueva, quien se resintió de una lesión en una pierna... El vicepresidente de los Sultanes de Monterrey, Guillermo González Elizondo, es “tendencia” en las redes no por asuntos relacionados con el club de la LMP, sino por llamar “cáncer” a los periodistas y cronistas futboleros de la capital del país que critican a los Rayados de la MX... González es un caso inédito de un directivo de LMP y LMB que no oculta que le gusta más el futbol que el beisbol.

