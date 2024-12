Paredes sigue activo

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Hermosillo, Isaac Paredes dio sus primeras palabras a los medios estadounidenses tras su cambio de los Cachorros de Chicago a los Astros de Houston, en una transacción en la que los texanos soltaron al jardinero Kyle Tucker.

“Siempre estaré disponible para jugar en cualquier otra posición”, dijo Paredes. “He jugado en la tercera base toda mi carrera, pero si el equipo necesita que juegue en la primera base o en cualquier otra posición, lo haré”.

“Mi enfoque es ser un buen bateador, pero jugaré a la defensiva en cualquier lugar donde el equipo me necesite”, declaró a MLB.com. El utility también ha cubierto el shortstop y la segunda base.

Los Astros ya incluyeron en su róster a Paredes y lo que sigue es esperar el momento en que le van a pedir atentamente que frene sus ímpetus y se vaya a casa para que reporte descansado a los entrenamientos.

El sonorense no tuvo problemas con los Tigres de Detroit, Rays de Tampa Bay y, desde luego, los Cachorros, para mantenerse activo en la Liga Mexicana del Pacífico, pero es posible que los Astros quieran ver una selfie suya tirado en una hamaca.

Por ahora sigue en circulación y con buen semblante, según números de .365 (22-8), dos dobles, tres impulsadas y cinco anotadas en siete desafíos previo a la jornada de ayer.

OBSERVACIONES.- Darel Torres (10-1, 2.40), de los Cañeros, es el primero con 10 victorias desde Jorge Campillo con los Tomateros de Culiacán en 2004-2005. Tiene cuerda para ir por las 13 de Mercedes Esquer (Mexicali) en 1988-1989.

Víctor Castañeda (5-2, 4.42) compiló 1-2, 10.68 en carreras limpias y 12 bases por bolas en 14 innings y un tercio, en sus pasadas cuatro aperturas para los Tomateros de Culiacán.

UN día como hoy, en 1962- El zurdo Alfredo Mariscal, de los Rieleros de Empalme, lanzó un juego sin hit con carrera en 9 innings para vencer 6x1 a los Cañeros de Los Mochis.

En 1980 - Dave Winfield se convierte en el jugador mejor pagado de la historia de los deportes, firmando un contrato por 10 años y 16 millones de dólares con los Yanquis de Nueva York.

Hoy es el cumpleaños de Jim Leyland (80), Rolando Valdez (39) y José Vargas (37).

ENTRE suspensivos.- El ex ligamayorista Alfonso Rivas (.162, 1, 10), actualmente en la lista de reserva, no ha sido en el presente ciclo ni la sombra de lo que enseñó en 2023-2024 cuando los Naranjeros y aficionados extrañaron su partida... El cubano ex bigleguer Roenis Elías no ganó en sus primeras dos aperturas con los Sultanes de Monterrey no obstante sus buenos oficios, según cifras de 0-1 y efectividad de 1.80 en 10 innings, 9 chocolates y 6 bases por bolas... Seis de los 10 inicios del nicaragüense de los Charros y debutante en la Arco, Ronald Medrano (6-4, 2.96), fueron de calidad, incluso una de más de siete innings.