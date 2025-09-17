CIUDAD DE MÉXICO.- El mánager de los Astros de Houston, Joe Espada, soltó ayer una buena noticia: el regreso de Isaac Paredes, probablemente, el venidero fin de semana, en la serie contra los Marineros de Seattle.

La última palabra será de los médicos del club después de una evaluación del tercera base, quien no juega desde el 19 de julio, precisamente ante los Marineros de visita, debido a una distensión en la corva izquierda.

Espada puntualizó que piensa incorporar a Paredes de manera gradual como bateador designado y con la orden de correr menos de lo acostumbrado sobre los senderos.

También hubo un reporte positivo de Jonathan Aranda. Los Rays de Tampa Bay lo programaron para prácticas de bateo a partir de mañana y si no tiene problemas en la muñeca que se fracturó, podría reaparecer en el tramo final del rol regular.

AL día siguiente de perder por barrida la serie final de la Liga Mexicana, Benjamín Gil se puso al frente en los entrenamientos de los Charros de Jalisco que van por el bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico.

Y aunque usted no lo crea, diría Ripley, eso generó reacciones de los y las que lo criticaron en las redes, por no tomar vacaciones luego de un arduo verano de lucha sostenida durante cinco meses.

A Gil le sigue lloviendo sobre mojado por no doblar la cerviz después de que los Charros fueron, literal, humillados por los Diablos Rojos.

Esos que no entienden que hay gente que no se deja, aún en las condiciones más desfavorables, caso del ex shortstop tijuanense que no conoce la palabra rendirse.

UN día como hoy, en 1979 - Según informes, el mánager de los Yanquis de Nueva York, Billy Martin, le pagó al novato Bob Kammeyer 100 dólares para que diera un pelotazo al ex Yanqui, Cliff Johnson, en la paliza de los Indios de Cleveland por 16-3 a los Bombarderos del Bronx. Johnson conectó dos cuadrangulares, al igual que Toby Harrah, y ambos se combinaron para nueve carreras impulsadas. La derrota fue para Paul Mirabella, pero Kammeyer permitió las ocho anotaciones de la Tribu en la cuarta entrada sin sacar un out en su única aparición de la temporada.

-“Asegurarte de colocar los pies en el lugar correcto, luego mantente firme”.- Abraham Lincoln.

EN seguidillas.- Con más retraso que la última diligencia, los Venados de Mazatlán iniciaron ayer sus entrenamientos en el estadio Teodoro Mariscal, siendo los últimos en dar curso a ese vital trámite... El ex bateador Roberto Saucedo se integró a los Jaguares de Nayarit como asesor deportivo, algo así como una compensación para el regiomontano que había sido nombrado gerente de los Sultanes de Monterrey, días antes del traslado de la franquicia a Tepic... No confundir con el cargo de Vinicio Castilla, quien en el organigrama aparece hasta arriba, en el rol de asesor de la directiva encabezada por Carlos Peralta Quintero.