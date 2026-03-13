Pasquantino, el ‘desconocido’ verdugo de México

Todos contra Benjamín Gil en un mundo de la pelota plagado de obviedades. A toro pasado surgen expertos y dueños de la verdad por doquier en las infalibles redes sociales. Viejos, maduros y jóvenes dando el espectáculo estilo camaleón, dependiendo del resultado.

Lo que llama la atención es la “invasión” de críticos de marcado acento futbolero con epítetos como pechos fríos, falta de actitud, discurso agotado, “tipo” en lugar de hombre, “fuera Gil”, etc.

Falta mucho para el siguiente Clásico Mundial y ya piden que se empiece a “trabajar” —pura demagogia-, pretendiendo ignorar que la dinámica del beisbol es otra cosa. El WBC lo inventó la Major Baseball League para sus estelares. Desde un súper estrella hasta “desconocidos”.

De estos últimos, tenemos al “verdugo” Vinnie Pasquantino, un mastodonte de 1.90 y 111 kilogramos nacido en Richmond, EU, que en 2025 bateó 32 jonrones y mandó a la goma a 113 para la causa de los Reales. La selección de sus antepasados, Italia, lo ha proyectado a la fama que sólo unos cuantos presumen en Kansas City.

En 2023 México dio la pelea con casi todos sus estrellas del momento, incluyendo al malogrado Julio Urías. Ahora faltó el zurdo sinaloense y se extrañó a algunos, entre ellos, el México-americano Patrick Sandoval que fue un “león” en el montículo a la hora de los cañonazos.

EN Italia algunos medios impresos destacaron los triunfos de su selección a costillas de Estados Unidos y México, a pesar de que la mayoría de los integrantes del elenco que comanda el venezolano, Francisco Cervelli, seguramente ni conocen el país de la bota.

De hecho, del plantel que clasificó a cuartos de final, muerto de la risa, únicamente nacieron en Italia: los jóvenes lanzadores Sam Aldehery (Anaheim) y Alessandro Ercolani (Pittsburgh) y el cátcher Giacomino Lasaracina (Toronto).

O sea que los “azzurri”, como se les conoce en el futbol donde suman 4 campeonatos mundiales y, desde luego, también le ganan a México, traen en sus filas al equivalente de los “pochos” de la picaresca azteca.

OBSERVACIONES: Japón (4-0), República Dominicana (4-0) e Italia (4-0) llegaron invictos a la ronda de cuartos de final. Esa tesitura los convierte en favoritos sobre Venezuela (3-1), Corea del Sur (2-2) y Puerto Rico (3-1), respectivamente. Aunque a los italianos les espera una jornada de sobresaltos frente a los boricuas que dirige Yadier Molina.

El jardinero de la doble nacionalidad, Jarren Durán, se despidió del Clásico Mundial encabezando a los jonroneros con tres palos de vuelta entera. Promedió .333 (15-5) con un doble y cinco impulsadas en cuatro cotejos, salvando su buena reputación como figura de los Medias Rojas de Boston.

UN día como hoy, en 1995 - El recién elegido miembro del Salón de la Fama, Leon Day, muere en Baltimore, Maryland, a la edad de 78 años.

Day, un destacado ex lanzador de las Ligas Negras y un magnífico bateador de contacto, había sido elegido para Cooperstown por el Comité de Veteranos apenas seis días antes.

Estas son las mañanitas para Dennis O’Toole (77), Randy Bass (72), Mariano Duncan (63), Will Clark (62), Jesús Pirela (37) y Manuel Bañuelos (35).

-“Un hombre que no piensa por sí mismo, no piensa en lo absoluto”.- Oscer Wilde.

ENTRE suspensivos.- José Urquidy (0-0, 10.80) está contemplado para abrir por los Piratas de Pittsburgh el venidero domingo, contra los Rays de Tampa Bay, en la Toronja. Al mazatleco le urge una buena exhibición en aras de mantenerse en la carrera por una plaza en el róster de inauguración.. Los Cachorros de Chicago asignaron a su sucursal AAA, Iowa, al guardabosque que idolatran en Los Mochis y alrededores, Justin Dean (.148, 0, 1)... En el feudo de los Cardenales de San Luis recomendaron prácticas intensivas para su nueva contratación, Ramón Urías, que arribó con retraso y que va de 8-0 en el spring training...