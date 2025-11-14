CIUDAD DE MÉXICO:- El ex Novato del Año de la Liga Americana, Pat Listach, es el cuarto mánager de la actual temporada de Águilas de Mexicali, una crónica manía del propietario de la patente, Dío Alberto Murillo.

Le antecedieron a Listach, que se presentó anoche en el inicio de la serie contra los Cañeros de Los Mochis en la frontera, el experimentado, Óscar Robles (9-10) y los interinos Martin Arzate (2-1), quien suplió a Robles en Mazatlán cuando su reciente entronización en el Salón de la Fama en Monterrey, y Bronswell Patrick (1-3), encargado de los lanzadores.

Listach resultó el mejor debutante en 1992 con los Cerveceros de Milwaukee (.290, 1, 47), después de jugar para los Venados de Mazatlán en 1991-1992 (329, 1, 24). En aquella ocasión reforzó a los Naranjeros de Hermosillo en la Serie del Caribe (.174, 0, 1).

Regresó a Mazatlán y no tuvo suerte como instructor de bateo y más tarde, en 2019, conquistó el primer campeonato y único en la Liga Mexicana de los Acereros de Monclova, quienes lo botaron en 2021, posterior al receso por la pandemia.

Tras sus aventuras en Monclova, tampoco pudo hacer “huesos viejos” en el timón de los Toros de Tijuana en 2022, ciertamente, algo que muy pocos pueden presumir.

Listach, cuya vida útil en el Big Show duró sólo seis veranos (.251, 5, 147), fue piloto en sucursales de los Cachorros de Chicago, AA y AAA, coach de banca en los equipos grandes de éstos en 2009 y de tercera base de los Nacionales de Washington en 2011, además de coordinador de infield de los Dodgers de Los Ángeles en 2013.

Como se aprecia, se trata de un hombre con una vasta experiencia en casi todas las facetas del juego, pero que cayó en un lugar minado para los estrategas.

UN día como hoy, en 1985- El tercera base Aurelio Rodríguez, de los Cañeros de Los Mochis, conectó su jonrón 100 en la Liga Mexicana del Pacífico contra el zurdo Cipriano Pérez, de los Algodoneros de Guasave.

Rodríguez es el único que en su trayectoria pegó 100 o más cuadrangulares en Grandes Ligas y en la pelota invernal.

En 1988 - El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Kirk Gibson, gana el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, superando por poco a sus colegas de los Mets de Nueva York, Darryl Strawberry y Kevin McReynolds. Gibson bateó .290 con 25 jonrones y 76 carreras impulsadas.

-“Vemos las cosas, no como son, sino como queremos nosotros”.- Kant.

ENTRE suspensivos.- Tucson Baseball Team y Naranjeros intercambiaron bateadores importados que no han actuado en 2025 en la Liga Arco, Jimmy Kerrigan y Donny Sands, respectivamente. El primero viene de participar este ciclo en Venezuela con los Tiburones de La Guaira (.271, 4, 11) y el segundo trae referencias de la Liga Mexicana en donde en 2025 rindió para los Charros de Jalisco (.318, 14, 61)... Los Jaguares de Nayarit despidieron con pesar y afecto a Jacob Amaya (.246, 4, 12), quien ha consumido turnos en Grandes Ligas (.147, 0, 13) con Marlins de Miami, Astros de Houston y Medias Blancas de Chicago. Y dieron la bienvenida al colombiano Francisco Acuña, jugador de cuadro que en 2025 bateó .259, 10 jonrones y 51 producidas en AA y AAA de los Padres de San Diego.