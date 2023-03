“Es un gran honor”, dijo Sandoval. “Especialmente poder abrir el primer juego en Anaheim con toda la afición y el estadio repleto. Es algo con lo que sueñas cuando estás creciendo. Quieres lanzar el Día Inaugural, pero el primer partido en casa también es un gran honor. No me lo esperaba, así que me sorprendió mucho y me sentí honrado de ser elegido para comenzar ese juego”.

Se espera que Sandoval, de 26 años, lance aproximadamente cuatro entradas la próxima vez contra el equipo de Estados Unidos. Dijo que tendrá un límite de alrededor de 50 a 55 lanzamientos.

El coach de infield de los Angelinos, Benji Gil, es el mánager del seleccionado de México y decidió colocar a Sandoval como su abridor para el segundo juego del WBC. El as de los Dodgers, Julio César Urías, tiene pautado iniciar el primer duelo de México, contra Colombia el sábado.

Sandoval dijo que está ansioso por enfrentarse a la potente alineación de Estados Unidos y que le da confianza que Gil cuente con él en un juego tan importante. Sandoval es uno de los cuatro abridores de renombre en el equipo de México, junto con José Urquidy de Houston, Taijuan Walker de Filadelfia y Urías. También podría abrir en las semifinales en Miami si el equipo de México avanza en el Grupo C, que también incluye a Estados Unidos, Canadá, Colombia y Gran Bretaña.

“Probablemente sea la mejor alineación jamás vista, por lo que será un gran desafío”, dijo Sandoval sobre enfrentarse a Estados Unidos. “Estoy emocionado”.

Sandoval bromeó diciendo que espera vengarse de su compañero de equipo de los Angelinos, Mike Trout, quien es el capitán de Estados Unidos. Sandoval se enfrentó a Trout en una práctica de bateo en vivo a principios de esta primavera, y Trout no solo le conectó un jonrón al jardín izquierdo, sino que, en broma, lanzó el bate después de conectarlo.

“Va a ser fantástico, pero espero que el resultado sea diferente”, dijo Sandoval con una sonrisa. “La última me hizo un bat-flip. Quizás ahora lanzó el guante o algo”.

El mánager de los Angelinos, Phil Nevin, dijo que está tan entusiasmado con un posible enfrentamiento entre Sandoval y Trout en el Clásico que tiene planes de asistir al juego en persona como fanático. Los Angelinos tienen un partido diurno contra los Medias Blancas ese día en Glendale, y Nevin planea asistir al juego de esa noche entre el Estados Unidos y México en Phoenix.

Nevin también dijo que Sandoval merece hacer esa apertura después de su gran temporada el año pasado y que le contentó mucho poder informarle a Sandoval que también comenzará el primer juego de los Angelinos en casa.

“Hay muchas cosas en las que ha trabajado muy duro, y se ha ganado estas oportunidades y está entusiasmado con todo esto”, dijo Nevin. “Estoy emocionado por ver eso (el juego del Clásico). Acabo de recibir mi boleto. Así que estaré allí. Justo detrás del plato, primera fila”.