CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo al proyecto de abridores para el fin de semana en curso de los Venados de Mazatlán, José Urquidy (3-1, 1.09) se ha tomado una pausa para atender asuntos personales, incluyendo entrevistas con clubes de MLB.

El mánager Gerardo Álvarez designó para la serie contra los Jaguares de Nayarit a Octavio Acosta, a quien sacaron de la bolsa de la liga, al novato Jonathan Bernal (1-3, 6.75) y a Nolan Kingham (1-4, 4.83) para el juego dominical en el estadio Teodoro Mariscal.

Urquidy, quien no lanza desde que tiró 7 innings a los Algodoneros de Guasave el 5 de diciembre, estaría listo para la serie que inicia el próximo martes en el puerto y en la que los rojos serán visitantes frente a Tucson Baseball Team.

Aunque la sintomática se presta para suponer que si ya encontró lo que buscaba, nada se le puede reprochar si no regresa, después de emplearse a fondo en seis aperturas.

LOS Jaguares sufrieron la madre de todas las bajas a estas alturas de la temporada, la de su estelar abridor Jared Wetherbee (7-3, 3.18), quien alegando fatiga extrema, decidió cortar abruptamente su participación.

Y no, el zurdo que llegó con etiqueta de liga independiente, no se está cuidando para alguna organización de Grandes Ligas y/o Japón, sino para los Leones de Yucatán que hace unos días anunciaron su contratación.

Nos preguntamos si en esto no metió la mano la directiva melenuda, como cuando sacaban de circulación en invierno al “culichi” Luis Felipe Juárez en el apogeo de su trayectoria.

EN seguidillas.- Los Algodoneros de Guasave firmaron al cubano, Víctor Labrada, un bateador de .281, 7 jonrones, 52 producidas y 44 robos en AA y AAA de los Marineros de Seattle en 2025... Tiene 25 años y llegó para su segundo recorrido en la LMP conocido que en 2024-2025 jugó para los propios Algodoneros (.372, 1, 4) y los desaparecidos Sultanes de Monterrey (.242, 3, 8)... Robert Drugger, ex bigleaguer de 29 años que el pasado verano trabajó en la AAA de los Rangers de Texas (1-4, 14.40) y en la Liga Mexicana con los Guerreros de Oaxaca (4-2, 3.97), se unió a los Jaguares, quienes han perdido tres series consecutivas... Tucson Baseball Team, que en noviembre fue “local” en Culiacán y ganó la serie a los Guindas, 2-1, regresó al anchuroso parque de la capital sinaloense, solo que ahora como genuino visitante... Salvo Lorenzo Bundy (8-1), que va llegando a los Tomateros, ningún manager escapa a los reclamos en las redes de los aficionados que con dos o tres derrotas seguidas exigen despidos. El “fuera Castro... fuera Fermín... fuera Robles”,etc. se lee copiosamente, según los vaivenes de los resultados del diario acontecer.