Pega Venados primero en kilométrico juego

Los Rojos de Mazatlán “espantan” a los emplumados en el Día de Muertos.

Ricky Álvarez levantó de los asientos a los aficionados al romper un empate sin carrera que prevaleció hasta la entrada 11, al conectar hit al bosque central que mandó a la registradora a Ramón Ríos, con la carrera que llevó al triunfo a Venados de Mazatlán 1-0 sobre Águilas de Mexicali, en el comienzo de la serie en el estadio Teodoro Mariscal, en la LMP.

La decimoprimera entrada inició con sencillo al izquierdo de Ramón Ríos ante el relevo de Fredy Quintero, enseguida Ríos avanzó a segunda en sacrificio de Ricardo Valenzuela y anotaría la de la diferencia con imparable que partió el diamante de Ricky Álvarez.

Venados (10-14) mejoró una posición en el standing y le empató la marca a Águilas (10-14).

El primero de la serie entre Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali se tornó en un duelo de abridores entre Casey Harman, por el lado de los mazatlecos, y Manuel Chávez, del lado de los fronterizos.

Tanto Harman como Chávez se enfrascaron en un cerrado juego, colgando ceros y más ceros durante su estancia en la loma.

El zurdo de los Rojos estuvo intratable en el montículo no otorgando pasaporte y saliendo ileso en la cuarta y sexta que admitió imparables.La ofensiva de los de casa amenazó en varias entradas sin tener la fortuna de su lado.

Fue en la sexta en que el peligro fue mayor al llenar las bases con apenas un out, sin embargo, no apareció el batazo oportuno productor de Luis Jiménez y Ramón Ríos, quienes se poncharon y rodaron a la inicial, respectivamente, ante el relevo del ex venado, Ernesto Zaragoza.

El encuentro se extendió hasta los extrainnings, en donde se definió el resultado.Jesús Barraza (2-0) se llevó el triunfo en relevo de una entrada en orden, en tanto que el revés correspondió a Quintero (1-1), con trabajo de 1.1 entradas, con tres hits, un ponche, una base, un golpe, una intencional y la carrera de la diferencia.

Segundo de la serie

El zurdo Édgar Torres (2-1) será el lanzador de Venados en el segundo de la serie este miércoles 3 de noviembre, a partir de las 20:00 horas.

EQUIPO 123 456 789 10 11 C H E

Mexicali 000 000 000 0 0 0 7 0

Mazatlán 000 000 000 0 1 1 6 0

MEXICALI 0

MAZATLÁN 1

LANZADORES

Perdedor: Fredy Quintero (1-1)

Ganador: Jesús Barraza (2-0)