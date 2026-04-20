Pelota pequeña -- ¿y velocidad de Narváez? -- elevan a Boston en el Día de los Patriotas

BOSTON._ La ofensiva de unos Medias Rojas en descenso cobró vida detrás de algo de astucia y pelota pequeña en el Día de los Patriotas.

En el cierre del sexto episodio con un out, el venezolano Carlos Narváez -- quien no sobresale por su velocidad -- se dio cuenta de que Brant Hurter no estaba tratando de mantenerlo cerca de la base y se robó la tercera almohadilla sin obligar un lanzamiento.

Luego con los infielders jugando adentro, Roman Anthony dio un globito de 74.5 millas por hora para empujar la carrera del empate.

Esa pequeña chispa ayudó a prender un gran ritmo, que continuó en la séptima entrada cuando Ceddanne Rafaela dio un sencillo de dos rayas como bateador emergente que les dio la ventaja a los Patirrojos, que al final resultó en una victoria por 8-6 que le permitió a Boston dividir la serie de cuatro compromisos con los Tigres.

En una campaña que hasta ahora ha estado llena de estrés para los Medias Rojas, surgió otro motivo para sentirlo cuando el abridor Sonny Gray abandonó su presentación después de apenas 2.3 entradas debido a una molestia en la corva derecha.

Tras los primeros 21 compromisos, cada una de las victorias de los Patirrojos había llegado cuando el abridor ha lanzado al menos 6.0 capítulos.

Pero esta vez, gracias a un gran esfuerzo de un bullpen que últimamente ha pasado desapercibido, y lo oportuno que ha sido un ataque que con la mayoría no ha despertado, el patrón finalmente cambió para elevar a Boston a foja de 9-13.

La victoria fue la segunda de los Medias Rojas por remontada en esta temporada.

Con los Yanquis visitando el Fenway Park desde el martes para la primera serie de esta rivalidad en el 2026, es posible que el triunfo del lunes sea el comienzo de un paso consistente que ha eludido a los Patirrojos en lo que va del año.