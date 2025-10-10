Perdió Marcelo Martínez cerrado duelo en Taiwán

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Martínez llevó un juego de dos hits y dos carreras hasta el séptimo inning, pero cargó con la derrota de Rakuten Monkeys ante U-Lions, 2x1, en el arranque de la postemporada de la Liga de Taiwán.

El zurdo tiró seis y un tercio en los que ponchó a dos y caminó a tres, en cerrado duelo con el estadounidense Jackson Stephens, quien en siete episodios aisló 4 hits y una rayita sucia.

La serie, pactada a un máximo de cinco cotejos, arrojará al rival del líder general del rol regular, CTBC Brothers, en la llamada Serie de Taiwán al mejor de siete.

TRES de las cuatro ligas invernales de la membresía original inaugurarán sus temporadas el mismo día, lo que no es frecuente: el 15 de octubre a la vuelta de la esquina romperán el hielo en República Dominicana, Venezuela y en México.

En Puerto Rico, la Liga Roberto Clemente que después de muchos problemas ha logrado estabilizarse, empezará el 8 de noviembre con un calendario de 40 juegos y cuatro equipos.

Y de ahí hasta que el destino los alcance en la carrera por el campeonato y la Serie del Caribe que en febrero próximo regresará a Venezuela, al estadio monumental de Caracas.

UN día como hoy, en 1972 - El lanzamiento descontrolado de Bob Moose en el noveno inning permite a George Foster anotar la carrera ganadora y los Rojos de Cincinnati vencieron a los Piratas de Pittsburgh, 4-3, para capturar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el juego 5.

Los Piratas habían ingresado al noveno inning con una ventaja de 3-2, pero jonrón solitario de Johnny Bench contra Dave Giusti empató la pizarra.

El 11 de octubre de 1989- Ildefonso Velázquez dejó sin hit ni carrera a los Naranjeros de Hermosillo y los Ostioneros de Guaymas se impusieron en la noche de inauguración en el estadio Abelardo L Rodríguez, 11-0.

Hoy es el cumpleaños del ex lanzador cubano, Orlando “Duque” Hernández (60) y del ex jardinero Dmitri Young (51).

-“No he fracasado. He encontrado 10 mil formas que no funcionan”.- Thomas Alva Edison.

EN seguidillas.- Este sábado arrancan los playoffs en la pelota profesional de Japón. Se buscan finalistas de las dos ligas y de la serie por el campeonato absoluto... Los líderes generales del Pacífico, los Halcones de Softbank que en la recta final recuperaron a Roberto Osuna, esperan al ganador de los Luchadores de Nippon Ham y Búfalos de Orix... En la otra llave, Yokohama DeNa BayStars y Gigantes de Yomiuri disputarán el boleto en la Liga Central dominada por los Tigres de Hanshin... Bligh Madris, guardabosque de 29 años que ha actuado en las mayores (.238, 4, 46) con los Piratas de Pittsburgh, Astros de Houston y Tigres de Detroit, jugará con los campeones Charros de Jalisco. En 2022-2023 estuvo un rato con los desaparecidos Sultanes de Monterrey (.216, 0, 4)... El ex bigleaguer Luis González recién terminó su compromiso en la liga independiente del Atlántico, donde bateó .297 con 21 jonrones y 73 impulsadas para los subcampeones, High Point Rockers. Los Naranjeros de Hermosillo le apartaron un lugar para la segunda mitad del calendario.