Perdió Trevor Bauer en su reaparición; Javier Assad contra San Luis

CIUDAD DE MÉXICO.- A Trevor Bauer le faltó un inning para una salida de las llamadas de “calidad”, pero los Piratas de Campeche lo derrotaron la tarde del sábado, 4x3, en su reaparición en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, en el primer juego de un doble programa en el estadio Alfredo Harp Helú.

Un doblete productor de dos carreras de Armando Álvarez y un “balk” que propició una más en el cuarto episodio sellaron la suerte de Bauer, quien en cinco innings permitió 5 hits, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a tres.

Desde luego, es temprano para un juicio respecto a las condiciones actuales del ex ligamayorista a dos años de su impecable debut en la LMB (10-0, 2.48), pero se sospecha que volverá a ser de ayuda para los colorados que pretenden el tricampeonato.

JAVIER Assad (6-1, 4.53) regresa este domingo a la rotación de abridores de los Cachorros para enfrentar a los Cardenales de San Luis, en jornada diurna en el emblemático Wrigley Field de Chicago.

Será la séptima apertura de 2026 del nativo de Tijuana y tercera en casa, en donde registra 2-0 y efectividad de 2.78, con 11 ponchados y 3 bases por bolas en 22 entradas y dos tercios. Venció a los Mets de Nueva York y Rockies de Colorado.

De por vida ante los “Pájaros Rojos”, Assad, quien ha ganado cinco decisiones consecutivas, tiene 1-2, 3.00 en carreras limpias admitidas, 11 chocolates y 3 boletos en 22 innings y dos tercios. No pierde desde el 13 de abril cuando lo atrancaron los Filis en Filadelfia.

BRANDON Valenzuela (.235, 7, 19), que ayer se fue de 3-0 en una aplastante derrota de los Azulejos de Toronto, 11-0, ante los Marineros de Seattle, va de 15-0 con 7 ponches, en sus pasados cinco juegos.

El peor momento en la incipiente trayectoria del novato receptor, quien se había quedado en el banco observando la labor detrás de Alejandro Kirk en cuatro cotejos previos al sabatino en Seattle.

Randy Arozarena (.287, 9, 41) tuvo una jornada de 4-3, incluyendo un jonrón con las bases repletas y pisó en tres ocasiones el plato por los Marineros que aprovecharon derrota de los Rangers de Texas para desplazarlos del liderato de la División Oeste.

Los Rangers cayeron 3-0 contra los Tigres de Detroit en una tarde larga para el guardabosque, Alejandro Osuna (.252, 0, 15), fallando en cuatro oportunidades, en el Globe Life Field (37,576) de los Vigilantes.

En otro resultado, el segunda base México-americano, Nick González (.307, 4, 40), aportó dos imparables y una impulsada en tres turnos para un triunfo como visitantes sobre los Nacionales de Washington, 7 a 1.

UN día como hoy en 2000 - Los Diamondbacks derrotaron a los Astros de Houston, 12-9, en una jornada en la que Luis González se convierte en el primer jugador de Arizona en batear el ciclo.

Es la primera vez que se consigue esta hazaña en el nuevo Enron Field y González es apenas el noveno jugador en lograr la “escalera” y tener una racha de más de 30 juegos consecutivos con hits durante su carrera.

En 2001: Greg Maddux, de Atlanta, consigue la victoria número 250 de su carrera con un resultado de 9-5 sobre los Filis de Filadelfia.

Estas son las mañanitas para Rich Gossage (75), Ricki Lancellotti (70), Shohei Ohtani (32) y Junior Caminero (23).

El 5 de julio de 2002 murió Ted Williams (84), probablemente el mejor bateador de la historia y el último en promediar .400 en una temporada en 1941 (.406), con el equipo de toda su carrera, los Medias Rojas de Boston.

-“La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo” .- Paulo Freire, filósofo y educador brasileño.

ENTRE suspensivos.- Hace un año, los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana dieron de baja al cubano Elian Leyva (1-0, 6.75), tras cinco partidos. Ayer regresó al Panamericano con los Dorados de Chihuahua y el veterano lanzó una blanqueada de 3 hits en siete innings (6k, 1bb), para superar a uno de los favoritos del manager de los tapatíos, Benjamín Gil, Manny Barreda (1-5, 5.82), quien sin embargo, ofreció su mejor exhibición en su segunda apertura para los Charros (6e, 7h, 2c, 1l), que la semana pasada se lo llevaron de Saltillo... En tiempos de mundial de futbol, la pragmática y centenaria Liga Mexicana solamente programó tres juegos en el que se considera su mejor día, el domingo... En el parque Francisco Ignacio Madero de Saltillo, Saraperos- Algodoneros de Unión Laguna, desde las 13 horas, en el flamante YU’VA de Oaxaca, Guerreros vs Pericos de Puebla, empezando a las dos de la tarde, y en el Kukulcán de Mérida, doble cartelera desde las 18 horas: el México-Inglaterra que dicen paralizará al país y a los paisanos que soportan a Donald Trump en Estados Unidos y, por la noche, Leones de Yucatán frente a los Tigres de Quintana Roo, con entrada gratuita.