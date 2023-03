MIAMI._ De manera aparatosa terminó el sueño de Cuba en el Clásico Mundial de Beisbol, al caer el domingo 14-2 ante Estados Unidos en el duelo por la semifinal del evento, disputado en el loanDepot park de Miami.

Sin embargo, los cubanos se despiden luego de un improbable desenlace en el torneo con la frente en alto, teniendo en cuenta la manera en la que comenzaron su participación.

Luego de caer en sus dos juegos iniciales, la selección de Cuba reaccionó para llegar a la semifinales del Clásico por primera vez desde la edición del 2006, cuando terminaron cayendo en el juego por el campeonato con Japón.

Con ese despertar, Cuba terminó avanzando en el primer lugar del Grupo A, a pesar de que los cinco equipos -- Italia (también avanzó), Países Bajos, China Taipéi y Panamá -- terminaron con récord idéntico de 2-2.

Luego, los dirigidos por Armando Johnson superaron a Australia en los cuartos de final para trasladarse a Miami y disputar las semifinales ante Estados Unidos, en lo que fue el primer choque entre ambas selecciones en la historia del Clásico Mundial.

Pero Estados Unidos detuvo en seco las aspiraciones cubanas. La ofensiva estadounidense, que venía de ganar un disputado duelo contra Venezuela el sábado, fue demasiado para Cuba, que no consiguió nunca ningún pitcheo que detuviera el trueno norteamericano.

“Es difícil. Pensamos que el juego de hoy sería mejor, pero el pitcheo no nos aguantó”, declaró Johnson. “Pero, independientemente de que el juego no haya salido como nosotros queríamos, no podemos demeritar el trabajo que hizo el equipo. Reconocemos que los muchachos dieron lo mejor de sí”.

En esta edición del Clásico, el róster de Cuba lució diferente con respecto a las versiones anteriores, al contar por primera vez con jugadores de Grandes Ligas. Ese grupo fue liderado por Yoán Moncada, Luis Robert, Roenis Elías y otros, incluyendo también a los ex ligamayoristas Yoenis Céspedes y Erisbel Arruebarruena.