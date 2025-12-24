Pete Fairbanks pacta por un año con los Marlins

El relevista agente libre Pete Fairbanks y los Marlins de Miami han llegado a un acuerdo para un contrato de un año y 13 millones de dólares, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el miércoles.

Fairbanks se convirtió en agente libre por primera vez este invierno, de cara a su temporada con 32 años, cuando los Rays rechazaron su opción de 11 millones de dólares para el 2026 y pagaron una indemnización de un millón. Esa decisión cerró el capítulo de una exitosa etapa con Tampa Bay. Después de tres temporadas seguidas con al menos 23 salvamentos, Fairbanks dejó a los Rays con el tercer mayor número de salvados en la historia de la franquicia (90), así como el cuarto mayor número de juegos lanzados (267).

Seleccionado en la novena ronda por los Rangers en el Draft del 2015 procedente de la Universidad de Missouri, Fairbanks lanzó brevemente con Texas en el 2019 antes de ser cambiado a Tampa Bay ese julio. Para la siguiente campaña, se estableció como un miembro clave del bullpen de Tampa Bay mientras el equipo hacía un recorrido hacia la Serie Mundial. Del 2020 al 2025, participó en 254 partidos, registró 88 rescates, tuvo efectividad de 2.87 y ponchó a 11.2 bateadores por cada 9.0 entradas, mientras los oponentes lograron un OPS de apenas .584.

El mayor problema para Fairbanks durante su tiempo con los Rays fue mantenerse saludable. Pasó tiempo en la lista de lesionados en cada temporada desde el 2021 hasta el 2024 antes de evitarla en el 2025, cuando estableció marcas de por vida con 61 presentaciones y 60.1 episodios.

Fairbanks siguió siendo eficaz en 2025, con promedio de carreras limpias de 2.83 y 27 salvamentos en 32 oportunidades, pero había algunas señales preocupantes bajo la superficie. Desde el 2023 hasta el 2025, la tasa de ponches de Fairbanks disminuyó del 37.0 por ciento (una de las mejores en Grandes Ligas) al 24.2 por ciento (apenas 2 puntos porcentuales por encima del promedio de la liga).

Por otro lado, Fairbanks mantuvo una velocidad promedio élite en la recta (97.3 mph) y se destacó al limitar el contacto dañino (tasa de barriles en el percentil 93). Además de su potente recta de cuatro costuras, Fairbanks confía mucho en un slider que es su lanzamiento principal para ponches, también integrando algunos cambios y rectas cortadas.

(Con información de MLB)