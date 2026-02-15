Pide Benjamín Gil mayor atención a su selección

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme se acerca el arranque de los juegos de exhibición en Arizona y Florida, el venidero fin de semana, tres mexicanos continúan en la agencia libre: los hermanos Ramón y Luis Urías y Alex Verdugo.

De los sonorenses no se ha sabido nada, sobre el barbado jardinero se escuchó el rumor de un acercamiento con su antiguo club, Medias Rojas de Boston. Allí tuvo buenos momentos entre 2020 y 2023 (.281, 43, 2026).

Pero no se puede echar al olvido que de Boston salió rumbo a los Yanquis de Nueva York en 2024 no en buenos términos con el mánager puertorriqueño, Alex Cora, quien una vez lo exhibió públicamente por un displicente corrido de bases.

Lo que es una realidad es que por segundo año consecutivo, Verdugo está ausente del spring training cuando todavía no llega al tercer piso de su vida útil. Cumplirá apenas los 30 el próximo 15 de mayo.

En 2024, los Bravos de Atlanta lo firmaron un día antes del arribo de la primavera, el 20 de marzo, pero después de un promisorio despegue, lo liberaron en julio para meter al róster a Jurickson Profar.

Desde entonces, Verdugo, un carabinero de .270, 70 “home runs” y 328 remolcadas y 430 anotadas en 9 años de servicio con paradas continúas también en Los Ángeles, ha esperado al señor sol en la penumbra del desempleo.

ALÉRGICO a las medias tintas, Benjamín Gil abrió un nuevo frente en sus afanes protagónicos, pidiendo y/o exigiendo mayor atención para su selección que participará en el Clásico Mundial, y que le “bajen” al seguimiento a la de futbol que igualmente tendrá su mundial.

“No se desesperen con el Mundial de futbol, préstenle toda la atención que se merece a esta selección. Hasta cierto punto no sé cuántos programas diarios de futbol hay; hoy están entrevistando hasta los tatarabuelos de los seleccionados”, dijo.

Las expectativas de Gil para el “tricolor” de la pelota se basan en la extraordinaria actuación de hace tres años en que venció a Estados Unidos y llegó a semifinales donde cayeron con la cara al sol contra los japoneses, a la postre campeones.

“Espérense, esta selección que puso a vibrar a México y lo va a hacer nuevamente merece de su atención”, aseguró convencido del potencial competitivo de su equipo.

LOS Astros de Houston agregaron a sus filas a un hijo de una de sus leyendas, Craig Biggio. Se trata de Cavan Biggio, de 30 años, y a calendarios luz del legado de su padre, un inmortal del Salón de la fama de Cooperstown.

Otra: En 7 campañas en el Big Show, Cavan Biggio batea .223, 50 jonrones y 191 impulsadas en tiempo compartido con Azulejos de Toronto, Dodgers de Los Ángeles, Bravos de Atlanta y Reales de Kansas City.

Una más: Alejandro Urías, una de las revelaciones de los Cañeros de Los Mochis (.280, 3, 22) y a quien los extranjeros han desplazado en la LMB con los Caliente de Durango, firmó con los Mets de Nueva York.

Y, el ex Sultán en la LMP, Michael Togglia, aparece entre los invitados fuera de roster de los Rojos de Cincinnati, después de rendir cuatro zafras a los Rockies de Colorado (.201, 42, 108). En 2024 disparó 25 cuadrangulares y mandó a la goma a 55.

UN día como hoy, en 2001 – El estelar relevista de los Yanquis de Nueva York, Mariano Rivera (7-4, 2.85, 36 salvamentos), firma un contrato de cuatro años por aproximadamente 40 millones de dólares. El panameño de 31 años superó el récord de Dennis Eckersley en las Grandes Ligas con 16 salvamentos en juegos de postemporada.

Mañanitas para Bob Darwin (83), Jerry Hairston (74), Homar Rojas (62) y Jerry Owens (45). El 16 de febrero de 2012 falleció el ex miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Gary Carter, a los 57 años.

-“La vida es como una pizza, siempre hay una porción que no te gusta”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Juan Navarrete, quien tiene 31 años trabajando en la organización de los Atléticos ahora de Sacramento y, próximamente de Las Vegas, repetirá como coordinador de infield en las menores... El ex segunda base también ha dirigido en las sucursales de los A´s, desde clase rookie a AAA... Pendiente una sentencia tras ser encontrado culpable de obstrucción de la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación ilegal de apuestas, ahora sí el cubano Yasiel Puig habría tocado fondo. En Veracruz hacían planes para recuperarlo y seguir orientando su proceder por el buen camino. Porque hay que reconocer que Puig se portó bien en sus dos veranos en el puerto.