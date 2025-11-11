Piden a los Dodgers que no visiten a Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de defensa de los trabajadores inmigrantes está recabando firmas en una carta pública en la que piden a los Dodgers que no acepten la invitación de Donald Trump a la Casa Blanca, en rechazo a las políticas contra la comunidad latina de Los Ángeles y alrededores.

En 2021, cuando Trump en su primer periodo en la presidencia no enseñaba tanto el cobre, los Dodgers fueron a celebrar a Washington, sin remordimientos, la conquista del título del año de la pandemia.

Pero en abril de 2025 atendieron la invitación del belicoso empresario que se estrenaba en su segundo mandato, para el tradicional festejo, recibiendo muchas críticas. “Los queremos de nuestro lado, del lado correcto”, se lee en el escrito firmado por más de 10 mil personas.

Aunque la visita al presidente de Estados Unidos es asunto de todos ellos sin distingos de partidos políticos, Trump ha estado muy activo en asuntos de la pelota, siendo lo más sonado la habilitación de Pete Rose para efectos de que sea tomados en cuenta para el Salón de la Fama.

LOS Cañeros de Los Mochis esperan para la segunda mitad del rol regular al utility, Alejo López, y al pitcher de relevo Irvin Machuca, aquél agente libre y el otro prospecto de los Rojos de Cincinnati.

Si bien no lo necesita, un buen rendimiento del capitalino López en la LMP abriría más su abanico de posibilidades para 2025, después de sus últimas participaciones en las filiales AAA de los Bravos de Atlanta (.307, 4, 44) y Atléticos (.268, 5, 48).

Machuca, de 25 años, fue asignado en 2025 a clase A y A avanzada (3-4, 7, 4.50), en donde ponchó a 62 en sólo 42 innings. Para los Cañeros, el oriundo de Guasave compilaba 3-0, 1.37 en carreras limpias y 36 chocolates en 26 y un tercio cuando recibió la orden de parar en diciembre de 2024.

UN día como hoy, en 1969- Siguiendo el modelo de Grandes Ligas, la asamblea de la Liga Mexicana crea las zonas norte y sur y programa para 1970 una serie final entre los dos líderes.

En 1975 - Tom Seaver, de los Mets de Nueva York, ganó su tercer premio Cy Young, luego de una cosecha de 22 victorias, tope en la Liga Nacional, 243 ponches y efectividad de 2.38.

Mañanitas para Samuel Sosa (57) y Marcell Osuna (35). El 12 de noviembre de 1956 nació en Ciudad Obregón, Leonardo Valenzuela, quien falleció el 13 de enero de 2020 como coach activo de los Tomateros de Culiacán. Tuvo una larga trayectoria como jardinero en LMP y LMB.

-“Iré a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante”.- David Livingstone.

EN seguidillas.- Ramiro Peña (.284, 2, 11), de 40 años, se ha reinventado en el “play”, como dicen los americanos, jugando la primera base con los Venados de Mazatlán... Pero no fue con los porteños con quienes se estrenó en esa posición, sino en Japón con las Carpas de Hiroshima en 14 juegos en 2016 y en la pasada temporada de verano en 20 para los Sultanes de Monterrey... Similar caso de Roberto Valenzuela (.271, 1, 20), aunque con 10 años menos, custodiando el primer cojín por primera vez en su carrera con los Yaquis de Ciudad Obregón en todos los encuentros de la campaña en curso... Con 60 votos a favor y 40 en contra, el senado de EU aprobó el final del cierre de Gobierno más largo de la historia y que afecta a Tucson Baseball Team. Sin embargo, todavía falta la aprobación de la Cámara de Representantes y que el presidente Trump firme el proyecto, probablemente en el transcurso de esta semana... Así que, una luz al final del túnel, diría el clásico, se asoma para los ex Mayos de Navojoa.