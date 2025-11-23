Piden en las redes elección de Fernando Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO:- En una especie de cadena de oración, las llamadas “peñas”, los aficionados y algunos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, piden en las redes por la elección de Fernando Valenzuela al Salón de la Fama de Cooperstown.

La suerte del extinto sonorense y de sus competidores en las boletas, incluyendo a Barry Bonds y Roger Clemens, se conocerá el próximo domingo 7 de diciembre, en Nueva York.

Las personas que votarán en Cooperstown son los miembros de un panel especial, específicamente el Comité de la Era Contemporánea, integrado por ex jugadores inmortales del recinto, ejecutivos de los equipos y periodistas.

Naturalmente, ellos ni por enterados de la campaña pro Valenzuela y aunque así fuese, las posibilidades del mexicano no crecerán sólo porque sus “fans” lo pidan fervorosamente.

El asunto es más complejo y la mayoría de la gente empapada de beisbol lo sabe. De cualquier modo, se vale soñar con el “Toro” dando la última satisfacción a “post-mortem”.

UN día como hoy, en 1997 - Tim Johnson es contratado como mánager de los Azulejos de Toronto. Reemplaza a Cito Gastón, quien fue despedido en septiembre tras haber guiado a los “Blue Jays” a la conquista de la Serie Mundial en 1992 y 1993. Johnson, ex entrenador de banca de los Expos de Montreal y los Medias Rojas de Boston, dirigió a los Cachorros de Iowa Cubs de Triple A en 1997 y superó a otros tres candidatos para el puesto: Buck Martínez, Larry Bowa y Davey Johnson, Mánager del Año de la Liga Americana, quien se entrevistó en Toronto tras dejar los Orioles.

En 1998- Jesús “Chito” Ríos, de los Algodoneros de Guasave, permitió cuatro jonrones, pero se sobrepone para vencer a Águilas de Mexicali, 7x4, con relevo de Ignacio Flores.

Hoy es el cumpleaños del ex lanzador Horacio Ramírez (46), del cátcher Gabriel Gutiérrez (42) y el relevista Mario Meza (35).

-“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”.- Platón.

ENTRE suspensivos.- A los 34 años, el ex bigleaguer Christian Villanueva no tiene equipo en la Liga Arco, después de hacer pretemporada con los Yaquis de Ciudad Obregón... En 2024-2025, el nativo de Guadalajara rindió para los Charros de Jalisco (.119, 1, 3) y los Yaquis (.216, 4, 11), mientras que en la Liga Mexicana, en 2025, bateó .296 con 9 cuadrangulares y 30 producidas con los Rieleros de Aguascalientes... Los Charros inhabilitaron a Gerardo Carrillo (0-3, 2.19), relevista tapatío que desde 2017 ha hecho antesala en las menores en sucursales de los Dodgers de Los Ángeles, Nacionales de Washington y Rangers de Texas... Los medios informativos de Cleveland declararon al dominicano José Ramírez “Hombre del Año Bob Feller”, un premio instituido en 1946... En el primer “lunes por la noche” de la temporada, la LMP programó para hoy el inicio de la serie Tucson Baseball Team-Algodoneros en Guasave y, con los ex Mayos de Navojoa como locales. Será la segunda presentación del Tucson en Guasave, donde el 21, 22 y 23 de octubre, barrieron como visitantes a los azules que dirigía el venezolano José Moreno.