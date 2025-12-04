Piden regreso de los Mayos, pero sin Víctor Cuevas

De plano, los jugadores de Tucson Baseball Team aventaron la toalla tras recorrer a golpe de asfalto la costa del Pacífico y del Golfo de Cortés, pidiendo esquina a su directiva y a la propia liga.

Consiguieron una estancia adicional en Ciudad Obregón, donde jugaron contra los Yaquis el pasado fin de semana, para que, en vez de viajar a Mexicali, recibieron desde ayer a los “Caballeros Águilas” en la Antigua Cajeme. Hoy bajarán el telón con un doble programa.

¿Qué hay de la situación migratoria de los ex Mayos de Navojoa? Hace cerca de un mes abrieron los consulados en Estados Unidos luego del paro del gobierno de Donald Trump, pero la vida sigue igual para los ahora dirigidos por Matías Carrillo.

En Navojoa iniciaron en las redes sociales una campaña para sumar adeptos que exigen el regreso de la tribu del sur de Sonora a la LMP, pero haciendo hincapié que los quieren sin Víctor Cuevas Valenzuela.

Hasta sus moños se ponen, como si fuera muy fácil conseguir una franquicia y lo que ello implica. Un eventual retorno forzosamente deberá incluir al robusto empresario que de ninguna manera piensa en una jubilación.

TRES de tres: José Urquidy (2-1, 1.38) seguirá siendo exclusivo de los aficionados de Mazatlán, en donde ha lanzado las cinco aperturas de su temporada de reaparición. El bigleaguer abriría mañana viernes contra los Algodoneros de Guasave.

El zurdo de los Jaguares de Nayarit, Jared Wetherbee (7-1, 3.13), un hallazgo en liga independiente estadounidense, ha rendido actuaciones de calidad en seis de 9 aperturas, incluyendo tres de siete episodios.

Su colega de los Tomateros de Culiacán, Manuel “Manny” Barreda, apenas ajusta 3-3 y 3.04 en carreras limpias en 9 inicios, pero con cuatro exhibiciones de siete innings y dos de seis.

UN día como hoy, en 1976 - Aurelio Rodríguez se convierte en el primer tercera base de la Liga Americana desde 1959 en superar a Brooks Robinson en la contienda por el Guante de Oro.

Otros recién llegados al equipo de fildeo de The Sporting News incluyen al antesalista Mike Schmidt, al jardinero Dwight Evans y al receptor Jim Sundberg. Ellos se combinarán para obtener 24 premios.

Estas son las mañanitas para Antonio Villaescusa (73), Bárbaro Garbey (69), Lee Smith (68), Darrel Sherman (59), Blake Snell (33) y Daniel Duarte (29).

-“Lo que no entiendes es lo que no es aparente, lo que está detrás de las cosas”.- José Agustín.

ENTRE suspensivos.- Los Jaguares de Nayarit ganaron el primer desafío de la serie en Guasave, el martes, sin la presencia física del mánager Luis Carlos Rivera, quien viajó a Chihuahua para despedir a un hermano fallecido. El coach Gilberto Sotomayor estuvo en la línea de la tercera base, dirigiendo el tráfico a la antigüita, como lo ha hecho Rivera en toda la temporada, por orden expresa del presidente del Consejo Administrativo del equipo, Carlos Peralta Quintero.... De la membresía actual en la LMP, el recién llegado a Culiacán, Lorenzo Bundy, ha dirigido a siete equipos, incluso la franquicia de Tucson Baseball Team, antes Mayos de Navojoa, que hizo campeones en 1999-2000. Le faltan los Charros de Jalisco, Jaguares de Tepic y Algodoneros de Guasave... Águilas de Mexicali debutó en el actual recorrido a un dominicano cuyo nombre se presta para una corrección ortográfica, pero que es correcto, Estevan Florial (.269, 1, 13), quien jugó en fracciones de cuatro veranos en las Mayores para los Yanquis de Nueva York (.192, 4, 22) y en 2025 en Corea del Sur con Águilas de Hanwha (.271, 8, 29). Los avispados publicistas de la LMB lo hubieran anunciado a Florian como un “bombazo” por haber durado tanto en la nómina de los Yanquis.

