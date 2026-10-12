$!Piden Tomateros de Culiacán por una buena temporada en misa de acción de gracias

Con un llamado a jugar con fe, honor y corazón, los Tomateros de Culiacán participaron en una misa de acción de gracias para encomendar la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico y pedir por una campaña de triunfos que los lleve al campeonato.
La ceremonia religiosa se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita, y fue encabezada por el sacerdote Yasser López Rocha, quien recurrió a analogías entre el béisbol y la vida para invitar a los jugadores a fortalecer la unión, la perseverancia y el compromiso colectivo.
Durante su homilía, el sacerdote señaló que, al igual que un pelotero debe recorrer las bases para llegar a home, en la vida es necesario avanzar paso a paso, cumplir cada etapa y mantener la constancia para alcanzar las metas.
“No se puede saltar la primera base y la vida con Dios es así”, expresó al relacionar las exigencias del juego con la importancia de actuar con responsabilidad y perseverar ante las dificultades.
López Rocha también destacó que el éxito de un equipo no depende únicamente de las habilidades individuales, sino de la capacidad de sus integrantes para reconocerse como parte de una misma familia, en la que cada persona cumple una función importante.
En ese sentido, llamó a los jugadores a mirar más allá de las estadísticas y los resultados, apoyarse entre compañeros y aprender a reconocer los errores, superar las frustraciones y perdonar.
Como parte de su mensaje, invitó a los integrantes de la organización guinda a acercarse a sus compañeros y preguntarles cómo están, no solamente en el terreno de juego, sino también en lo personal y emocional.
“Necesitamos construir la gran familia que somos Tomateros de Culiacán”, expresó el sacerdote, quien también pidió a los jugadores mantener la confianza en sí mismos, en el equipo y en la afición que los acompaña durante cada temporada.
El sacerdote los animó a asumir el nuevo reto con esperanza y a recordar que, más allá de las dificultades que puedan presentarse durante, la unidad será fundamental para avanzar hacia sus objetivos.
La celebración concluyó con una petición para que la nueva temporada sea favorable y alcance sus aspiraciones deportivas.
“A jugar con fe, con honor y con todo el corazón”, exhortó López Rocha, al expresar su deseo de que la campaña 2026-2027 sea una temporada de triunfos y campeonato para los Tomateros de Culiacán.