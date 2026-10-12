$!Piden Tomateros de Culiacán por una buena temporada en misa de acción de gracias

Con un llamado a jugar con fe, honor y corazón, los Tomateros de Culiacán participaron en una misa de acción de gracias para encomendar la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico y pedir por una campaña de triunfos que los lleve al campeonato.

La ceremonia religiosa se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita, y fue encabezada por el sacerdote Yasser López Rocha, quien recurrió a analogías entre el béisbol y la vida para invitar a los jugadores a fortalecer la unión, la perseverancia y el compromiso colectivo.

Durante su homilía, el sacerdote señaló que, al igual que un pelotero debe recorrer las bases para llegar a home, en la vida es necesario avanzar paso a paso, cumplir cada etapa y mantener la constancia para alcanzar las metas.

“No se puede saltar la primera base y la vida con Dios es así”, expresó al relacionar las exigencias del juego con la importancia de actuar con responsabilidad y perseverar ante las dificultades.