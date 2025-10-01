$!Posponen primer juego de la serie de pretemporada entre Venados y Tomateros

MAZATLÁN._ La presentación de Venados en esta pretemporada deberá esperar al menos un día más.
Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán reprogramaron su partido de preparación en el estadio Teodoro Mariscal hasta este jueves 2 de octubre.
Será una doble cartelera a partir de las 17:00 horas ante el club Tomateros de Culiacán, luego que se tenían previstos enfrentamientos entre ambas escuadras los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre.
La reprogramación se derivó a las malas condiciones del terreno de juego del estadio Teodoro Mariscal, después de la fuerte lluvia que cayó en la ciudad muy temprano este miércoles.
Originalmente se tenía programado juego miércoles y jueves contra Tomateros, a las 19:00 horas, con entrada al público y socios Venados.
Seguramente se mantendrán los mismos lanzadores por parte de los Rojos para la doble cartelera de este jueves con el zurdo Édgar Torres y el derecho experimentado Manuel Flores.
“Debido a las condiciones ajenas a la organización, el partido programado para esta noche, entre Tomateros de Culiacán vs Venados de Mazatlán, no podrá llevarse a cabo como estaba previsto”, informó Venados en un comunicado.
Las puertas del estadio se abrirán este jueves a las 16:00 horas y los accesos adquiridos para este miércoles serán válidos para mañana.
“Les recordamos a nuestros Socios Venados que tienen su acceso garantizado como parte de sus beneficios exclusivos”, agregó el club rojo.