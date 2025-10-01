$!Posponen primer juego de la serie de pretemporada entre Venados y Tomateros

MAZATLÁN._ La presentación de Venados en esta pretemporada deberá esperar al menos un día más.

Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán reprogramaron su partido de preparación en el estadio Teodoro Mariscal hasta este jueves 2 de octubre.

Será una doble cartelera a partir de las 17:00 horas ante el club Tomateros de Culiacán, luego que se tenían previstos enfrentamientos entre ambas escuadras los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre.

La reprogramación se derivó a las malas condiciones del terreno de juego del estadio Teodoro Mariscal, después de la fuerte lluvia que cayó en la ciudad muy temprano este miércoles.