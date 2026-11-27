ZAPOPAN._ Las inclemencias del tiempo continúan afectando el desarrollo de los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico y de Venados de Mazatlán.
El encuentro programado para este viernes 27 de noviembre en Zapopan, primero de la serie, entre los locales Charros de Jalisco y Venados de Mazatlán quedó pospuesto.
Lo anterior lo confirmó la directiva tapatía tras las condiciones climatológicas que prevalecen en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La serie se reanudará este sábado 28 de noviembre y el domingo 29 habrá una doble cartelera para reponer el duelo de este viernes.
Este sábado en el estadio Panamericano se jugará a partir de las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, mientras que el domingo el doble juego dará comienzo desde las 13:00 horas.