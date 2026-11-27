ZAPOPAN._ Las inclemencias del tiempo continúan afectando el desarrollo de los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico y de Venados de Mazatlán.

El encuentro programado para este viernes 27 de noviembre en Zapopan, primero de la serie, entre los locales Charros de Jalisco y Venados de Mazatlán quedó pospuesto.