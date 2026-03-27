Postergan el anuncio del regreso de los Mayos

Como si fuese una papa caliente, los presidentes de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico postergaron para la siguiente asamblea el “vo.bo” al trámite de la franquicia que ahora mismo no es ni de Tucson, Estados Unidos, ni de Navojoa, México. La dejaron simplemente en “sede por definir”, para desconsuelo de los aficionados de los Mayos que sienten cerca el regreso de la tribu del sur de Sonora.

CIUDAD DE MÉXICO._ Como si fuese una papa caliente, los presidentes de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico postergaron para la siguiente asamblea el “vo.bo” al trámite de la franquicia que ahora mismo no es ni de Tucson, Estados Unidos, ni de Navojoa, México. La dejaron simplemente en “sede por definir”, para desconsuelo de los aficionados de los Mayos que sienten cerca el regreso de la tribu del sur de Sonora.

Se espera que el problema, que lo es, quede resuelto en la reunión de abril en Guadalajara: la confirmación de “La Perla del Mayo” o una plaza sorpresa entre las varias que dicen tener en la agenda del titular del circuito, Salvador Escobar Cornejo, quien a un año de asumir el cargo, ha sido sometido a pruebas para ejecutivos pesos completos.

¿A qué llamamos plaza sorpresa? Por ejemplo, un aterrizaje forzoso de la patente en una pista utópica como la Ciudad de México, donde tratándose de ruido y diversión van a todas, al igual que en la capital de Jalisco y en la misma Monterrey, aunque esa fama quedó abollada con el inesperado tropezón de los Sultanes que aventaron la toalla el ciclo anterior. Lo que vaya a sonar, que suene para disipar dudas, distracciones y malas vibras a la orden del día.

UN día como hoy, en 1978 - Charlie Finley, propietario de los Atléticos de Oakland, cancela el acuerdo que habría enviado al equipo a Denver, Colorado, bajo el patrocinio del magnate petrolero Marvin Davis. Al oponerse a algunos detalles, Finley decide suspender las negociaciones.

En 2002: Los Expos de Montreal rescinden el contrato de José Canseco tras comunicarle que no sería titular indiscutible. El cubano, quien necesita 38 jonrones para alcanzar los 500, bateó .258 y conectó 16 cuadrangulares con los Medias Blancas de Chicago la temporada pasada, participando en 76 encuentros. No volverá a jugar en las Grandes Ligas.

Hoy cumplen años Mike Jackson (80), Jaime Navarro (59), Mike Cuddyer (47), Buster Posey (39) y Junior Lake (36).

-“El infortunio pone a prueba a los amigos y descubre a los enemigos”.- Epiteto.

ARRANCA hoy el beisbol japonés y por primera vez desde 2013 no habrá ningún jugador mexicano en los rósters de los clubes de la ligas Central y del Pacífico, después de que los campeones defensores, Halcones de Softbank, marginaron a su otrora estelar taponero, Roberto Osuna, que se supone empezará en las menores.

Osuna llegó a la NPB en 2022 importado por los Marinos de Chibba Lotte y a partir de 2023 y hasta la fecha rindió en el bullpen de Softbank como uno de los extranjeros mejor pagados del circuito. En cuatro campañas registra 10-7, 68 salvados, 2.27 en carreras limpias, 113 chocolates y 26 bases por bolas en 143 episodios.

Antes que el ex bigleaguer sinaloense, cotizaron en la pelota japonesa en años consecutivos desde 2014, Luis Alonso Mendoza, Luis Alfonso Cruz, Agustín Murillo, Japhet Amador, Ramiro Peña, Efrén Navarro, Jason Urquidez, Joey Meneses, Chrstian Villanueva y César Vargas, además del joven Alexander Armenta en las sucursales de los Halcones.

OBSERVACIONES.- En Nueva York, los Mets sacaron ayer a palos en el primer inning al flamante Cy Young de la Liga Nacional en 2025, Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh. En dos tercios le pegaron 4 hits, otorgó dos bases por bolas y le hicieron cinco carreras, una sucia, ante 42,449 espectadores en el Citi Field.

En cambio, el galardonado en la Liga Americana, el zurdo Tarik Skubal, tiró seis innings en 3 hits y una carrera inmerecida, con seis chocolates y control perfecto, para llevar a los Tigres de Detroit a un triunfo sobre los Padres de San Diego, 8-2. El Petco Park de los californianos lució un lleno hasta el reloj, dirían los taurinos, con 46,673, espectadores.