CIUDAD DE MÉXICO.- Darel Torres, Pítcher del Año, y el Jugador Más Valioso, Leo Heras, se subieron al pódium de lo más sobresaliente de la edición 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El abridor de los Cañeros de Los Mochis lideró al circuito en efectividad (2.13) y ponches (62) y como segundo en victorias (6), déficit que le impidió obtener la triple corona de pitcheo.

Torres no tuvo actividad en la recta final del calendario regular y tampoco en el primer playoff ante los Tomateros de Culiacán, debido a una lesión en el brazo.

Heras resultó un inesperado campeón jonronero (14), bateó .302 y remolcó a 34, haciendo ruido además por su asalto al récord de triples de todos los tiempos (41) que tenía Matías Carrillo.

Torres y el jardinero de los Algodoneros de Guasave se agregaron al Mánager del Año (Luis Carlos Rivera), Nayarit, Novato del Año (Ángel Ramírez), Hermosillo, y Relevista del Año (Matt Foster), Hermosillo.

Faltan las designaciones de Ejecutivo y Gerente del Año que casi siempre recaen en quienes alzan la voz en las oficinas de los campeones, un trámite que está por iniciarse.

UN día como hoy, en 1972: Ramón “Diablo” Montoya impulsó cinco carreras en respaldo de Mike Baldwin y los Algodoneros de Guasave ganaron el primer juego de la serie final, 10x2, a los Tomateros de Culiacán. Greg Goosen se voló la barda por los guindas y perdió Alberto Arce.

El 20 de enero del mismo año: La Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos elige a Sandy Koufax (344 votos), Yogi Berra (339) y Early Wynn (301) para el Salón de la Fama.

Un año antes, los escritores no habían logrado elegir a nadie para el Salón. Koufax lo logra en su primer intento y, a los 36 años, es el homenajeado más joven de la historia.

Mañanitas para Jon Matlack (76), Chris Sabo (64), Mario Mendoza, hijo (47) y Japhet Amador (39). El 19 de enero de 2013 falleció Earl Weaver (83), ex manager y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

-“El dictador es el único personaje nuevo que hemos inventado en Latinoamérica”.- Gabriel García Márquez.

EN seguidillas.- La LMP no repetía antagonistas en finales consecutivas desde Yaquis de Ciudad Obregón y Algodoneros de Guasave en 2010-2011 y 2011 y 2012 cuando la tribu se impuso 4-0 y 4-3, camino al tricampeonato... Lorenzo Bundy va a disputar su octava serie final (3-4) y Benjamín Gil su séptima (5-1)... Casi en igualdad de condiciones en lo que a inactividad se refiere, Charros y Tomateros preparan armas en sus respectivos estadios con refuerzos integrados. Los Charros, que son los que más horas de vuelo presumen en la Liga Arco, aterrizarán temprano en Culiacán el miércoles.