En Japón, Roberto Osuna (1-1, 1.03) se ha tomado un respiro después de su participación en el Juego de Estrellas no por voluntad propia, sino porque los Halcones de Softbank no han requerido de sus servicios.

CIUDAD DE MÉXICO._ En Japón, Roberto Osuna (1-1, 1.03) se ha tomado un respiro después de su participación en el Juego de Estrellas no por voluntad propia, sino porque los Halcones de Softbank no han requerido de sus servicios.

Mientras en Taiwán, Marcelo Martínez (5-2, 1.79) ha sido inhabilitado por los Dragones de Wei Chuan para liberar una de las cuatro plazas para extranjeros. El zurdo de Tamaulipas lleva dos semanas sin actividad.

Los Dragones tuvieron buen tino con sus contrataciones: los americanos John Gant (6-2, 1.41), Andrew Gagnoil (5-6, 2.11) y Bryan Woodall (2-4, 1.23) y el dominicano Christopher Mercedes (9-3, 2.04) hacen causa común con el ex prospecto de los Reales de Kansas City.

LOS Diablos Rojos agregaron a sus filas a Orlando Arcia, jugador de cuadro venezolano que en 11 campañas en Grandes Ligas bateó .240, 91 jonrones y 349 impulsadas. Los voceros escarlatas, en su papel, alardean que se trata de un “bombazo” y de inmediato todos en las redes corren la versión sin molestarse en checar sus números en la gran carpa.

Además del cuento que supone que ningún otro equipo de la Liga Mexicana puede traer al ex shortstop de los Cerveceros de Milwaukee y Bravos de Atlanta. Porque sólo estaba al alcance de la billetera del CP Alfredo Harp Hélu.

Arcia celebró ayer su cumpleaños 32 con su acuerdo para debutar en la LMB. En 2026 estuvo en 19 juegos en Grandes Ligas (.271, 1, 2) con los Mellizos de Minnesota y en 63 cotejos en la sucursal AAA, Saint Paul (.281, 12, 39).

EN Tepic, Nayarit, toman precauciones para su primer evento internacional como socio de la Liga Mexicana del Pacífico, la llamada “Serie del Caribe “Kids”,a disputarse del 10 al 16 de agosto en curso en el estadio Alejo Peralta y Díaz Ceballos.

Un total de ocho equipos participarán en el torneo en el que juegan chamacos de 11 y 12 años: República Dominicana, que ganó los dos primeros en 2024 y 2025, Venezuela, Puerto Rico, Panamá y México representado por los Tomateros de Culiacán y Jaguares de Nayarit.

Los Tomateros ganaron ese derecho en el evento casero en el que compiten los 10 clubes de la LMP y que se celebró en Ciudad Obregón. A los nayaritas se les extendió una invitación por su rol de anfitriones.

Por cierto, justo en un mes empezará el movimiento en los campos de entrenamientos de la Liga Arco y los Jaguares, al igual que en su debut, serán de los primeros en citar a su personal encabezado por el mánager, Luis Carlos Rivera, si para entonces no está en vísperas de jugar la serie final de la LMB con los Olmecas de Tabasco.

UN día como hoy en 1986- En Candlestick Park, el jardinero central de los Rojos, Eric Davis, se convierte en la víctima número 4000 del ponche del zurdo de los Gigantes Steve Carlton. El histórico ponche se produjo en la tercera entrada con dos corredores en base y sin outs, en la victoria final de Cincinnati por 11-6 sobre San Francisco.

En 1998- Ángel Moreno, de los Leones de Yucatán, derrotó a los Guerreros de Oaxaca, 2x1, para asegurar el cetro de pitcheo con efectividad de 1.96 y forzar un juego extra contra los Rieleros de Aguascalientes por el boleto de “comodín”.

Estas son las Mañanitas para Armando Valdez (62), John Olerud (58), Mark Mulder (49) y Refugio Cervantes Jr. (48). El 5 de agosto de 2002 murió el ex receptor Darrel Porter (1952).

-“Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones”.- Ruth Badar Ginsburg.