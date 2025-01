CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de los equipos del Big Show abrirá sus campos de entrenamiento el 12 de febrero, en los complejos de Florida y Arizona, y los juegos de exhibición arrancarán apenas una semana después, según el almanaque publicado por MLB.

La temporada, usted lo sabe, arrancará en Japón con una serie de dos encuentros entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago, 17 y 18 de marzo, en el famoso Tokyo Dome, donde los nipones verán en acción a sus paisanos Shohei Ohtani y Shota Imanaga.

Los Dodgers también podrían llevar al pítcher Roki Sasaki, la nueva figura del beisbol nipón que tiene a los campeones de 2024 como una de las opciones para su estreno en las Mayores.

Será la sexta vez que Major League Baseball visite Japón con juegos oficiales y primera desde 2019 cuando los Marineros de Seattle barrieron a los Atléticos de Oakland en una miniserie de dos encuentros, 20 y 21 de marzo, ante 92,238 aficionados (46,119).

El “Opening Day” en Estados Unidos se programó para el jueves 27 de marzo con actividad para los 30 equipos que así iniciarán la larga travesía de 162 jornadas. El telón se bajará el domingo 28 de septiembre.

UN día como hoy, en 1969 - Los Senadores de Washington, coleros en la Liga Americana, nombran a la ex estrella de los Medias Rojas de Boston, Ted Williams, como su nuevo mánager.

Williams firmó un contrato de cinco años por un salario reportado de 75.000 dólares por temporada. Bajo su liderazgo, los “nuevos” Senadores terminaron con un récord de 86-76, la mejor marca en la historia de la franquicia en Washington.

El 18 de enero de 1976- Héctor Espino conectó tres cuadrangulares, incluyendo el decisivo en el octavo inning, y los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 7x6 a los Cañeros de Los Mochis para tomar ventaja 2-0 en la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ganó el hawaiano Douglas Capilla con salvamento de Eduardo Acosta y perdió Robert Babcock, en el estadio del “Choyal” (10,000) que ese mismo año fue bautizado como Héctor Espino.

El 18 de enero de 2021 falleció Don Sutton (76), ex lanzador entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 2015.

**“Todos los mánagers son perdedores; son los muebles más prescindibles del planeta”.- Ted Williams.

ENTRE suspensivos.- Los aficionados de Los Mochis han cargado la mano al venezolano Balbino Fuenmayor (.231, 1, 3), ciertamente en apuros en su calidad de refuerzo, pero en la semifinal contra los Tomateros todos han batallado, excepto el cubano Yasmany Tomás (.316, 1, 6) y Marco Jaime (.357, 1, 3)... Fuenmayor se quedó en el banco en los juegos cuatro y cinco, pero es probable que el mánager dominicano, Felix Fermín, lo vuelva a considerar para el sexto de vencer o morir porque necesita echar toda la carne al asador, diría el clásico... Algunos de los Cañeros que arrastran el bate: Eric Filia (.158, 0, 2), Rodolfo Amador (.158, 0, 0) e Isaac Rodríguez (.063, 0, 0)... Quién también la está pasando mal en las redes sociales es Juan Castro, quien podría dejar el timón de los Naranjeros no porque la gente lo pida, sino porque la directiva de Hermosillo no aguanta mucho a sus estrategas aún habiendo un título de por medio y el ex bigleaguer ya lleva tres temporadas y media... Castro está al frente desde que reemplazó a Juan Navarrete el 9 de noviembre de 2021.