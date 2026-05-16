$!Primer HR de Piñango y hit de Varsho guían triunfo de Azulejos sobre Tigres

DETROIT._ Los Azulejos de Toronto necesitaron 10 entradas para imponerse 2-1 sobre los Tigres de Detroit, con Daulton Varsho como protagonista al conectar el sencillo decisivo en la parte alta del décimo inning.

Varsho, que ya había brillado con un grand slam días atrás, volvió a ser el bate más confiable en una ofensiva que sigue mostrando carencias.

El juego también dejó en evidencia el mal momento de Vladimir Guerrero Jr., atrapado en un bache ofensivo que se reflejó en swings sin fuerza y elevados inofensivos, mientras que George Springer continúa sin encontrar su poder, bateando apenas .186 y con solo dos jonrones en lo que va de la temporada.

En contraste, la nota positiva llegó con el venezolano Yohendrick Piñango, quien conectó su primer cuadrangular en Grandes Ligas en la séptima entrada, un batazo que rebotó en la parte superior del muro del jardín derecho y que confirma su potencial como nueva amenaza de poder en la alineación de Toronto.